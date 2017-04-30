Резвухин: «Амкар» предложил Гаджиеву новый контракт»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб предложил главному тренеру Гаджи Гаджиеву новое соглашение. По словам функционера, специалист взял время на раздумья.

«Мы предложили новый контракт Гаджи Гаджиеву, и сейчас он над ним размышляет. Надеемся, все разрешится уже в ближайшее время», – сказал Резвухин.

«Амкар» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня пермякам предстоит выездная встреча с «Ростовом». Начало – в 19:30 по московскому времени.