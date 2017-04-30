Энрике заявил, что Барселона» одержала над «Эспаньолом» очень красивую победу

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании (3:0).

«Мне кажется, мы одержали очень красивую победу. Эта встреча была очень важной, но «Барселона» сыграла здорово. В первом тайме мы не имели хороших моментов, но после перерыва все наладилось. Игроки действовали в высоком темпе», – заявил Энрике.

Напомним, что победа над «Эспаньолом» позволила «Барселоне» сравняться по очкам с лидирующим в турнирной таблице «Реалом», который имеет одну игру в запасе.