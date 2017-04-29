Кесси не хочет переходить в «Рому», на игрока претендует «Милан»

«Рома» согласовала с «Аталантой» трансфер полузащитника Франка Кесси за 30 миллионов евро, однако сам игрок не хочет переезжать в Рим по причине невысокого личного контракта, предлагаемого «волками».

Представители ивуарийца просят зарплату 2 миллиона евро в год, в то время как «джаллоросси» могут предложить лишь 1,2 миллиона.

Сообщается, что в борьбу за 20-летнего игрока вступил «Милан», готовый удовлетворить его финансовые требования.

Ожидается, что в среду, 3 мая, в Милане состоится очередная встреча между представителями хавбека и «Ромой».

В нынешнем сезоне Кесси принял участие в 28-ми встречах, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.