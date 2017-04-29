«Реал» примет «Валенсию» в Мадриде

В рамках 35-го тура испанской Примеры в субботу, 29 апреля в Мадриде встретятся «Реал» и «Валенсия». Если гостевая команда увязла в середине таблице, то подопечные Зинедина Зидана должны выложиться на поле на все сто, чтобы не упустить «Барселону» в чемпионской гонке всего за несколько туров до завершения турнира.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Валенсия». Начало в 17:15, не пропустите!

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