Иньеста может не сыграть в каталонском дерби

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустил сегодняшнюю тренировку команды по причине повреждения. Характер травмы не уточняется. Издание Football España считает, что 32-летний футболист с высокой вероятностью пропустит матч 35-го тура Примеры против «Эспаньола».

В текущем сезоне испанец забил один гол и отдал шесть результативных передач в 33-х матчах всех турниров. Команда Луиса Энрике делит первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с «Реалом». Мадридский клуб имеет одну игру в запасе.

С конца октября по начало декабря 2016 года Иньеста был вне игры из-за травмы связок колена.