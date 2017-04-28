«Рома» и «Аталанта» договорились о трансфере Кесси за 30 миллионов

Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси сменит команду в период летнего окна переходов. Игрок сборной Кот-д'Ивуара перейдет в «Рому». По данным Football Italia, в четверг вечером римский клуб договорился о переходе 20-летнего футболиста за 30 миллионов евро.

Источник сообщает о том, что на данный момент столичный клуб не договорился с ивуарийцем о зарплате. Руководство «Ромы» предлагает 1.2 миллиона евро в год, в то время как Кесси рассчитывает на 2 миллиона.

В нынешнем сезоне Кесси забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 27-ми матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Челси».