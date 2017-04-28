Моуринью – об удалении Феллаини: «Я не видел эпизода, но думаю, что это заслуга опытного и умного Агуэро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал удаление Маруана Феллаини в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Бельгиец получил вторую желтую карточку за нарушение правил против нападающего Серхио Агуэро.

«Я не видел этого эпизода, но могу предположить, что в нем было как и основание для красной карточки, так и действия опытного и умного аргентинского игрока», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.