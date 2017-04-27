Немецкая газета опубликовала доказательства того, что в 2010 году Роналду откупился от обвинений в изнасиловании девушки

Немецкое издание Spiegel уличило нападающего «Реала» Криштиану Роналду в даче взятки.
В 2009 году португалец отдыхал в Лас-Вегасе, где познакомился с девушкой и, предположительно, изнасиловал ее в номере отеля. По данным источника, в январе 2010 года португалец заплатил 375 тысяч долларов, чтобы откупиться от потерпевшей.
Дополнительно Spiegel опубликовал переписку Роналду со своим советником Осорио де Кастро:
— 950 тысяч долларов.
— Они просят эту сумму?
— Это первые требования. Уже просят 660 тысяч. Мы им откажем и продолжим переговоры.
— Слишком много?
— Да. Думаю, мы договоримся о меньшей сумме.
— Должно быть меньше!
По версии издания, в итоге переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 375-ти тысяч.
В 2005 году появилась информация об участии Роналду в групповом изнасиловании.