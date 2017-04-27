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  • Немецкая газета опубликовала доказательства того, что в 2010 году Роналду откупился от обвинений в изнасиловании девушки

Немецкая газета опубликовала доказательства того, что в 2010 году Роналду откупился от обвинений в изнасиловании девушки

27 апреля 2017, 21:21
18

Немецкое издание Spiegel уличило нападающего «Реала» Криштиану Роналду в даче взятки.

В 2009 году португалец отдыхал в Лас-Вегасе, где познакомился с девушкой и, предположительно, изнасиловал ее в номере отеля. По данным источника, в январе 2010 года португалец заплатил 375 тысяч долларов, чтобы откупиться от потерпевшей.

Дополнительно Spiegel опубликовал переписку Роналду со своим советником Осорио де Кастро:

— 950 тысяч долларов.

— Они просят эту сумму?

— Это первые требования. Уже просят 660 тысяч. Мы им откажем и продолжим переговоры.

— Слишком много?

— Да. Думаю, мы договоримся о меньшей сумме.

— Должно быть меньше!

По версии издания, в итоге переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 375-ти тысяч.

В 2005 году появилась информация об участии Роналду в групповом изнасиловании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Spiegel
Испания. Примера Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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Zubo
1493317419
Это американская газета, просто на территории Германии и на немецком языке.
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Axe111
1493318169
ААААААААААААА СЕНСАЦИЯ! !!!!!!БОМБАРДИР ПРОСТО ГЕНИИ
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1493318272
Немцы не могут простить криштиану то что он один их немецкую машину поимел ))))
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1493318307
Кули с его деньгами я бы Меркель вдул
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Lexa_Lexa
1493320898
Специально такие новости пускают, чтобы меньше о его ориентации говорили
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xColaz
1493321472
Ну переспал по пьяни с телкой и что, это не доказывает что он не гомосек
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serglider
1493328328
Правильно было бы назвать статью: В 2010 году Роналду откупился от обвинений в изнасиловании девушкОЙ)))
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directorpg
1493339648
Желтая пресса
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Max Urbanov
1493345454
Такая чепуха полная! Да ему любая топ-модель, порнозвезда, актриса и миллионы других девушек дадут еще и сами заплатят. А тут курва какая-то. Или желтуха или вымогательство. Криштик хоть и гламурные слишком, но по нему миллионы баб сохнут и текут. И как футболист он легенда настоящая.
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Абу Зейд Небесный
1493359291
Это пишет какое-что чмо, у которого Месси на аватарке..
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