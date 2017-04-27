Немецкая газета опубликовала доказательства того, что в 2010 году Роналду откупился от обвинений в изнасиловании девушки

Немецкое издание Spiegel уличило нападающего «Реала» Криштиану Роналду в даче взятки.

В 2009 году португалец отдыхал в Лас-Вегасе, где познакомился с девушкой и, предположительно, изнасиловал ее в номере отеля. По данным источника, в январе 2010 года португалец заплатил 375 тысяч долларов, чтобы откупиться от потерпевшей.

Дополнительно Spiegel опубликовал переписку Роналду со своим советником Осорио де Кастро:

— 950 тысяч долларов.

— Они просят эту сумму?

— Это первые требования. Уже просят 660 тысяч. Мы им откажем и продолжим переговоры.

— Слишком много?

— Да. Думаю, мы договоримся о меньшей сумме.

— Должно быть меньше!

По версии издания, в итоге переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 375-ти тысяч.

В 2005 году появилась информация об участии Роналду в групповом изнасиловании.