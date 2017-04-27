Бабаев: «В матче с «Локомотивом» ЦСКА опроверг, что играет строго от обороны»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России. Бабаев подчеркнул, что армейцы опровергли стереотип болельщиков о том, что команда играет в оборонительный футбол.

«Футболисты ЦСКА качественно и целостно провели 90 минут Многие говорят, что ЦСКА играет строго от обороны, но данный матч это утверждение опроверг. Мы могли забить и больше.

Меня все очень порадовало, огорчение – только травма Дзагоева. Пока неясно, что с ним, завтра будет медобследование», – заявил Бабаев.