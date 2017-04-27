Ройс: «В игре с «Баварией» в нас никто не верил»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поделился эмоциями от выхода команды в финал Кубка Германии. В полуфинале турнира дортмундцы обыграли «Баварию» со счетом 3:2.

«После счета 2:1 в пользу «Баварии» в «Боруссию» никто не верил, но мы продолжали верить в самих себя. У соперника были шансы, которыми он не воспользовался. Нам же удалось забить дважды в контратаках. Играть с «Баварией» было очень тяжело», – подчеркнул Ройс.

Напомним, что соперником «Боруссии» в финале Кубка Германии будет «Айнтрахт».