Миланские клубы будут бороться за Дармиана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан входит в сферу интересов сразу двух итальянских клубов – «Милана» и «Интера», сообщает La Gazzetta Dello Sport. Оба миланских клуба готовят свои предложения британцам к предстоящему летом трансферному окну.

Проблемой при осуществлении сделки может стать высокая заработная плата футболиста, которую он требует. 27-летний игрок хочет зарабатывать со следующего сезона не менее трех миллионов евро в год.

В текущем сезоне Дармиан сыграл в 22 матчах во всех турнирах.