Жена Хамеса: «Родригес хочет остаться в «Реале»

Жена полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса Даниэла Оспина сообщила о желании своего супруга продолжить выступление в Мадриде. Ранее испанские СМИ писали о том, что футболист будет вынужден покинуть команду по завершении текущего сезона, так как не вписывается в игровую концепцию.

«Хамес сконцентрирован на текущих задачах «Реала». Когда придет время принимать решение, то он сделает это. И это будет его личным решением, зависящим только от него самого. Я ничего не могу утверждать, но муж хочет остаться в «Реале», – сказала Оспина.

В текущем сезоне Хамес провел 17 матчей в Примере, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.