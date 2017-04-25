«Ювентус» хочет приобрести Шика

«Ювентус» заинтересован в трансфере нападающего «Сампдории» Патрике Шике. Сообщается, что «бьянконери» намерены выкупить у генуэзцев права на 21-летнего игрока и отдать им его обратно в аренду на следующий сезон. Сообщается, что вместе с чехом по той же схеме в туринский клуб перейдет его партнер по команде и соотечественник хавбек Милан Шкриньяр.

В свою очередь «блучеркьяти» хотят получить в аренду на два ближайшие сезона хавбека Родриго Бетанкура, который не так давно подписал контракт со «старой синьорой».

В нынешнем сезоне Шик принял участие в 30-ти матчах, забив 12 голов и сделав три результативные передачи. Шкриньяр провел 31 поединок.