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    «Ювентус» хочет приобрести Шика

    «Ювентус» заинтересован в трансфере нападающего «Сампдории» Патрике Шике. Сообщается, что «бьянконери» намерены выкупить у генуэзцев права на 21-летнего игрока и отдать им его обратно в аренду на следующий сезон. Сообщается, что вместе с чехом по той же схеме в туринский клуб перейдет его партнер по команде и соотечественник хавбек Милан Шкриньяр.

    В свою очередь «блучеркьяти» хотят получить в аренду на два ближайшие сезона хавбека Родриго Бетанкура, который не так давно подписал контракт со «старой синьорой».

    В нынешнем сезоне Шик принял участие в 30-ти матчах, забив 12 голов и сделав три результативные передачи. Шкриньяр провел 31 поединок.

    Источник: Football Italia

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    25.04.2017 13:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 13:39

      хоть бы на наших кто позарился глядишь может что и вышло

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