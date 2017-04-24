Месси: «Впереди еще долгий путь, но мы сделали важный шаг в борьбе за чемпионство»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями после победного в рамках 33-го тура Примеры «Реала» (3:2). По словам футболиста, эта победа позволит сделать важны шаг в борьбе за чемпионство.

«Мы отправились на «Сантьяго Бернабеу» за победой, чтобы сохранить шансы в борьбе за титул чемпиона. Впереди еще долгий путь, но мы вернулись с выездного матча с радостью, сделав важный шаг», – написал Месси на своей странице в Facebook.

«Барселона» после этой победы вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.