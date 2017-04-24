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    Месси: «Впереди еще долгий путь, но мы сделали важный шаг в борьбе за чемпионство»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями после победного в рамках 33-го тура Примеры «Реала» (3:2). По словам футболиста, эта победа позволит сделать важны шаг в борьбе за чемпионство.

    «Мы отправились на «Сантьяго Бернабеу» за победой, чтобы сохранить шансы в борьбе за титул чемпиона. Впереди еще долгий путь, но мы вернулись с выездного матча с радостью, сделав важный шаг», – написал Месси на своей странице в Facebook.

    «Барселона» после этой победы вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: Facebook.com

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    24.04.2017 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 24 апреля 2017, 21:09

      Можно выиграть лигу..

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