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    Пресс-служба тульского «Арсенала» опровергла информацию о возможной отставке Кирьякова

    Пресс-служба тульского «Арсенала» прокомментировала информацию, согласно которой главный тренер команды Сергей Кирьяков может быть отправлен в отставку в случае неудовлетворительного итога матча 25-го РФПЛ против «Крыльев Советов».

    «Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщает, что вся информация относительно отставки главного тренера Сергея Кирьякова не является достоверной. Сергей Вячеславович вместе с тренерским штабом сегодня провели тренировку. Команда работает в штатном режиме и готовится к поединку с «Крыльями Советов». Вся достоверная информация, касающаяся тульского «Арсенала», размещается исключительно на официальном сайте клуба. Сейчас команда вместе с тренерским и административным штабом готовится к одной из важнейших игр этого сезона», – говорится в сообщении туляков.

    Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Forge 24 апреля 2017, 19:06

      Жаль ,что еще не уволили

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