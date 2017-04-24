СМИ: «Арсенал» может уволить Кирьякова в случае поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков может покинуть свой после в случае неудовлетворительного результата в матче 25-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

Сообщается, что если тренер покинет стан туляков, работу с командой продолжит один из его помощников.

«Арсенал» на данный момент располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Крыльев Советов», которые находятся на 14-й позиции, на три очка.