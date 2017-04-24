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    СМИ: «Арсенал» может уволить Кирьякова в случае поражения от «Крыльев Советов»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков может покинуть свой после в случае неудовлетворительного результата в матче 25-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

    Сообщается, что если тренер покинет стан туляков, работу с командой продолжит один из его помощников.

    «Арсенал» на данный момент располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Крыльев Советов», которые находятся на 14-й позиции, на три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 15:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      Forge 24 апреля 2017, 19:09

      Он еще тут ....Надо было его вообще не брать ,Аджиоев бл...уже две команды развалил

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 апреля 2017, 17:19

      Тут похоже ни олень, ни лось, ни кабан не поможет... может только тигр или лев?????

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 апреля 2017, 16:40

      ПОЗОВИТЕ ОЛЕНЯ!

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