Калитвинцев: «Первое место в ФНЛ – это не моя задача, а общая»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил нерв, который присутствовал в матче 33-го тура первенства ФНЛ с «Мордовией» (2:1). Он добавил, что досрочный выход команды в Премьер-лигу никак не сказался на отношении игроков к оставшимся матчам.

– Игра получилась нервная. Если убрать эмоции, то можно заметить, что игра проходила в целом под нашим контролем. Пропущенный гол, конечно, внес волнение. Но в перерыве внесли коррективы. Вышли, забили и имели моменты, уже спокойнее играли, верили, что доведем игру до логического конца. Навал «Мордовии» особо ни к чему не привел.

– Что случилось с Зотовым?

– По предварительному заключению медштаба, ничего страшного.

– Команда досрочно вышла в Премьер-лигу. Заметили ли вы изменение в состоянии игроков, в тренировочном процессе? Хотя известно, что вы ставите задачу занять в ФНЛ первое место.

– Это не моя задача, а общая. По состоянию – могу сказать, что вершиной айсберга является игра. Вы сами видите, как команда играет. Мы не праздновали выход в РФПЛ, команда продолжает работу. Сейчас же мы играем мини-турнир за первое место. А выход в высший дивизион должен только мотивировать игроков делать все так, чтобы уже сейчас нести ответственность за свои действия как команда премьер-лиги.

– Сегодня вы играли в три форварда…

– На самом деле, когда играют, скажем, Панченко и Луценко или Панченко с Бечираем, то это считается игрой в одного форварда. Тут же – три… Скажу, что это был не эксперимент – мы не вышли сегодня с мыслью попробовать новую схему – это наигрывалось на тренировках. Мы к каждой игре относимся серьезно, смотрим на взаимодействие игроков и выполнение требований. Пусть по поводу нашей схемы думает соперник.