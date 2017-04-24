Пике: «На «Бернабеу» привыкли к снисходительному судейству. Когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал удаление Серхио Рамоса во время Эль Класико в рамках встречи 33-го тура чемпионата Испании. На 77-й минуте игрок «Реала» получил прямую красную карточку за фол на Лионеле Месси. Ранее Рамос сказал о том, что «Реал», в отличие от «Барселоны», не спорит с решениями арбитров.

«Когда Рамос приедет домой, он пожалеет о том, что совершил это нарушение. Красная карточка очевидна – он бросился на Месси ногами вперед в явно голевой ситуации. На «Бернабеу» они привыкли к снисходительному судейству, и когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня», – сказал 30-летний Пике в эфире RTVE.

Встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2. Нападающий Лионель Месси забил победный гол на третьей добавленной минуте.

В нынешнем сезоне Пике забил три гола в 37-ми матчах всех турниров.