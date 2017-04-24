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    Пике: «На «Бернабеу» привыкли к снисходительному судейству. Когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал удаление Серхио Рамоса во время Эль Класико в рамках встречи 33-го тура чемпионата Испании. На 77-й минуте игрок «Реала» получил прямую красную карточку за фол на Лионеле Месси. Ранее Рамос сказал о том, что «Реал», в отличие от «Барселоны», не спорит с решениями арбитров.

    «Когда Рамос приедет домой, он пожалеет о том, что совершил это нарушение. Красная карточка очевидна – он бросился на Месси ногами вперед в явно голевой ситуации. На «Бернабеу» они привыкли к снисходительному судейству, и когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня», – сказал 30-летний Пике в эфире RTVE.

    Встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2. Нападающий Лионель Месси забил победный гол на третьей добавленной минуте.

    В нынешнем сезоне Пике забил три гола в 37-ми матчах всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 01:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 апреля 2017, 19:16

      рамос грубый грязный игрок привыкший к поблажкам судейским, а уж как он соглашается с решениями судей можно подорать очень большую нарезку его неадекватного поведения

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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 апреля 2017, 09:17

      Это да, только боковой судья, который непонятно что делал во втором тайме на половине Барсы, похоже - любовник кого-то из Реала..
      Офсайды принципиально не отмечал..
      Доходило до маразма - 3 игрока Реала в офсайде - и все равно - тишина..

      -1
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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 24 апреля 2017, 08:50

      После Айткена, зачем Пике вообще открывает рот про судейство, все же видели как их тянут.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > KingofPiemont 24 апреля 2017, 09:15

      Видел ты со своим папой, наверное.
      Единственная ошибка судьи - это фол Маскерано.

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > KingofPiemont 24 апреля 2017, 11:17

      Это вечно ноющая дырка, них не видит))) Только всех обвиняет, весь против них получается!)

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > KingofPiemont 24 апреля 2017, 11:31

      Айтекин - это еще полбеды. А вот был такой человек по фамилии Эвребе - вот о нем вообще стоит почаще напоминать игрокам и фанатам Барселоны. От этой фамилии у них язык моментом в задницу втягивается

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 апреля 2017, 08:37

      Очень хорошая интрига получается!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 апреля 2017, 08:29

      Интрига сохранилась!

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 апреля 2017, 08:21

      Все правильно говоришь...унизить реал это благородное дело...Жду Атлетико в финале ЛЧ лучший клуб в Мадриде!!!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 апреля 2017, 06:21

      нам тоже повезло, судья не поставил чистый пенальти в наши ворота! Хотя и Каземиро в очередной раз вышел из воды сухим! ))

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 24 апреля 2017, 06:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот же придурашный, вас втащили в четверть финал лч, но постигла справедливая кара

      -5
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Axe111 24 апреля 2017, 11:18

      Эта петушь этого не видит!!! Они говорят сами это сделали))) Хорошо заныривали дельфинки)

      -1
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