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  • Пике: «На «Бернабеу» привыкли к снисходительному судейству. Когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня»

Пике: «На «Бернабеу» привыкли к снисходительному судейству. Когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня»

24 апреля 2017, 01:57
12

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал удаление Серхио Рамоса во время Эль Класико в рамках встречи 33-го тура чемпионата Испании. На 77-й минуте игрок «Реала» получил прямую красную карточку за фол на Лионеле Месси. Ранее Рамос сказал о том, что «Реал», в отличие от «Барселоны», не спорит с решениями арбитров.

«Когда Рамос приедет домой, он пожалеет о том, что совершил это нарушение. Красная карточка очевидна – он бросился на Месси ногами вперед в явно голевой ситуации. На «Бернабеу» они привыкли к снисходительному судейству, и когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня», – сказал 30-летний Пике в эфире RTVE.

Встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2. Нападающий Лионель Месси забил победный гол на третьей добавленной минуте.

В нынешнем сезоне Пике забил три гола в 37-ми матчах всех турниров.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (12)
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Axe111
1493003448
Вот же придурашный, вас втащили в четверть финал лч, но постигла справедливая кара
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Luis Figo
1493004076
нам тоже повезло, судья не поставил чистый пенальти в наши ворота! Хотя и Каземиро в очередной раз вышел из воды сухим! ))
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Psih86
1493011294
Все правильно говоришь...унизить реал это благородное дело...Жду Атлетико в финале ЛЧ лучший клуб в Мадриде!!!
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Чеба
1493011777
Интрига сохранилась!
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сергей николаевич
1493012258
Очень хорошая интрига получается!
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KingofPiemont
1493013053
После Айткена, зачем Пике вообще открывает рот про судейство, все же видели как их тянут.
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Protosser
1493014622
Это да, только боковой судья, который непонятно что делал во втором тайме на половине Барсы, похоже - любовник кого-то из Реала.. Офсайды принципиально не отмечал.. Доходило до маразма - 3 игрока Реала в офсайде - и все равно - тишина..
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BAIv
1493050596
рамос грубый грязный игрок привыкший к поблажкам судейским, а уж как он соглашается с решениями судей можно подорать очень большую нарезку его неадекватного поведения
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