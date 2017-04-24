Рамос: «Мы не жалуемся на судей, как «Барселона». Мое удаление спорно, но я уважаю решение арбитра»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в матче 33-го тура Примеры против «Барселоны» (2:3). На 77-й минуте встречи испанец получил прямую красную карточку после нарушения правил в отношении нападающего Лионеля Месси.

«Мы – не «Барселона», которая постоянно жалуется на судей. Мое удаление в сегодняшнем матче спорно, но я уважаю решение арбитра», – цитирует 31-летнего игрока журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери.

В текущем сезоне Рамос забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 36-ти матчах всех турниров.