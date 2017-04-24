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  • Рамос: «Мы не жалуемся на судей, как «Барселона». Мое удаление спорно, но я уважаю решение арбитра»

Рамос: «Мы не жалуемся на судей, как «Барселона». Мое удаление спорно, но я уважаю решение арбитра»

24 апреля 2017, 01:25
16

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в матче 33-го тура Примеры против «Барселоны» (2:3). На 77-й минуте встречи испанец получил прямую красную карточку после нарушения правил в отношении нападающего Лионеля Месси.

«Мы – не «Барселона», которая постоянно жалуется на судей. Мое удаление в сегодняшнем матче спорно, но я уважаю решение арбитра», – цитирует 31-летнего игрока журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери.

В текущем сезоне Рамос забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 36-ти матчах всех турниров.

Источник: Twitter
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (16)
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Ronaldinho R10
1492986946
После последнего матча с баварией он особенно уважает решения арбитра.Я бы тоже зауважал.
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Zubo
1492990494
То есть как ? Вы не будете орать что судья куплен ??? Не будете бить его по голове , оскорблять ???? Мочить ногами как Павлюк, истерически визжать? Кричать на каждом углу о том что футбол продан ? Гнобить всех и вся ... А я думаал вы как Иванов будете орать какие вы первые ребята и круче всех и если бы не судья вы бы не проиграли ?
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Danish Dynamite
1493009287
Зря Рамос ведется на этот троллинг. Молчал бы лучше, на девчачьи провокации поддаваться себе дороже.
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JI e x a
1493010087
после матча с баварией каталонцы визжали до усеру, что судья протащил реал, особенно пике старался, бедняга, однако, после вчерашнего матча, почему-то, никто из них не кричит, что плохое судейство, что надо было ставить пинальти в ворота барселоны еще в первом тайме и т. д. Хм... странно =) Поэтому тут сережа прав однозначно =)
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Psih86
1493012065
Не плачь Рамос,не плачь ,все по делу!
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pzdc.
1493012999
Лол..
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Protosser
1493014887
Что ты там уважаешь?) Что спорного? Посмотри повтор, если не помнишь сам) Теперь с нетерпением жду - будет ли дисквалификация игроку КОРОЛЕВСКОГО клуба на 3 матча, или это только для Барсы предусмотрено?)
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Freyk
1493016317
Да, Рамос прав, судейство было не лучшим, ибо Марсело нужно было отправлять домой еще в первом тайме, когда он локтями размахивался.
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ndavidov
1493022064
Куда уж более спорным может быть момент, когда ты летишь двумя прямыми ногами в отрывающегося нападающего) О чем речь, Сережа, Барсу всегда тянут) Это не ваши игроки по 3 человека в офсайде, который не фиксируют. Это вся суть Реала, говорить о судьях, когда судьи именно их весь матч жалеют
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BAIv
1493050301
конечно надо было марсело удалять , это тварь в каждой игре против Месси играет грязно норовя нанести травму
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