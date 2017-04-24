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    Рамос: «Мы не жалуемся на судей, как «Барселона». Мое удаление спорно, но я уважаю решение арбитра»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в матче 33-го тура Примеры против «Барселоны» (2:3). На 77-й минуте встречи испанец получил прямую красную карточку после нарушения правил в отношении нападающего Лионеля Месси.

    «Мы – не «Барселона», которая постоянно жалуется на судей. Мое удаление в сегодняшнем матче спорно, но я уважаю решение арбитра», – цитирует 31-летнего игрока журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери.

    В текущем сезоне Рамос забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 36-ти матчах всех турниров.

    Источник: Twitter

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    24.04.2017 01:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 апреля 2017, 19:11

      конечно надо было марсело удалять , это тварь в каждой игре против Месси играет грязно норовя нанести травму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      ndavidov 24 апреля 2017, 11:21

      Куда уж более спорным может быть момент, когда ты летишь двумя прямыми ногами в отрывающегося нападающего) О чем речь, Сережа, Барсу всегда тянут) Это не ваши игроки по 3 человека в офсайде, который не фиксируют. Это вся суть Реала, говорить о судьях, когда судьи именно их весь матч жалеют

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 апреля 2017, 09:45

      Да, Рамос прав, судейство было не лучшим, ибо Марсело нужно было отправлять домой еще в первом тайме, когда он локтями размахивался.

      5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 апреля 2017, 09:21

      Что ты там уважаешь?) Что спорного? Посмотри повтор, если не помнишь сам)
      Теперь с нетерпением жду - будет ли дисквалификация игроку КОРОЛЕВСКОГО клуба на 3 матча, или это только для Барсы предусмотрено?)

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Protosser 24 апреля 2017, 10:26

      Только для Барсы? Гааааа, угарнул, спасибо =) бедненькая Барселоночка, прям все ее обижают, засуживают беспощадно =) ахахах)))

      -3
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      Рейтинг: -186

      Protosser > JI e x a 24 апреля 2017, 11:35

      Ну если ты прочистишь глаза и мозг и посмотришь на происходящее, ты увидишь некоторые совпадения..
      Дело против Месси - Ведущий его прокурор сидит в ВИП-ложе Реала
      Дисквалификация Неймара за хлопки - перед матчем с реалом.
      Трое игроков реала в офсайде - судья молчит (это только один, самый эффектный случай офсайда в матче)

      2
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      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > Protosser 26 апреля 2017, 00:05

      всемирный заговор, братан =) точно, а еще спецслужбы Испании оказывают влияния на игроков Барселоны =)))))

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 24 апреля 2017, 08:49

      Лол..

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 апреля 2017, 08:34

      Не плачь Рамос,не плачь ,все по делу!

      7
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 24 апреля 2017, 08:01

      после матча с баварией каталонцы визжали до усеру, что судья протащил реал, особенно пике старался, бедняга, однако, после вчерашнего матча, почему-то, никто из них не кричит, что плохое судейство, что надо было ставить пинальти в ворота барселоны еще в первом тайме и т. д. Хм... странно =) Поэтому тут сережа прав однозначно =)

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2017, 07:48

      Зря Рамос ведется на этот троллинг. Молчал бы лучше, на девчачьи провокации поддаваться себе дороже.

      -2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Danish Dynamite 24 апреля 2017, 09:20

      Да, все твои соперники и соперники датчан знают об этом)

      -2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 апреля 2017, 06:20

      хочет сказать аплодируем если что... ))

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 апреля 2017, 02:34

      То есть как ? Вы не будете орать что судья куплен ??? Не будете бить его по голове , оскорблять ???? Мочить ногами как Павлюк, истерически визжать? Кричать на каждом углу о том что футбол продан ? Гнобить всех и вся ... А я думаал вы как Иванов будете орать какие вы первые ребята и круче всех и если бы не судья вы бы не проиграли ?

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