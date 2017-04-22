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  • Каррера взял всю ответственность на себя за поражение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Каррера взял всю ответственность на себя за поражение «Спартака» в матче с «Ростовом»

22 апреля 2017, 20:15
30

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) взял всю ответственность за поражение на себя. По словам итальянского специалиста, он избрал неправильный подход к данной встрече.

«Думаю, был неправильный подход к этому матчу изначально. Потому я и беру ответственность на себя. Единственный позитивный момент – у нас еще семь очков отрыва. Чемпионат не окончен, и будет сложно до самого конца», – сказал Каррера.

Несмотря на поражение «Спартак» продолжает единолично лидировать в турнирной таблице РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (30)
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Казак88
1492881926
Ни чего страшного. Ниже 5 места Спартак уже не опустится! (шутка мало ли )
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КАРАТ
1492882766
Ростов выстрелил
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Sanirin79
1492882811
Насамом деле спартак изначально смотрелся неплохо. Как всегда ростов ставил автобус у своих ворот и, играл на контратаках. Это тактика бердыева со всеми его командами. Зенит и цска предпочли откатать ничью и взять одно очко чем проиграть. Спартак решил играть на победу, несмотря на отсутствие форвардов. За это респект. Но то что еще не умеет взламывать такую игру это небольшой минус. Хотя барса и мю тоже мучались с командами бердыева. Так что результат закономерен. Но это не приговор. Надо совершенствоваться дальше.
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Каратель помойников
1492883301
слова настоящего тренера и мужика,не то что питерские цыганки
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мы_не_рабы
1492883314
Без вины виноватый. Да ещё в свой День Рождения. И ни слова о судействе. Мужчина!
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Mahone
1492883390
Молодец!!!!!!!! Но при поражении ЦСКА будет тяжеловато,есть еще проблемы,решай тренер,думаю ничего страшного не произошло,но играли плохо-надо признать
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n1hat
1492884222
Надеюсь он убедился, какого уровня игрок Кутепов )
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Диктор
1492884230
Настоящий мужик-не то что этот цыган.Получающий левые победы и очки-зачем нам такая команда в ЛИГЕ ?????7 Каррере респект и уважуха.
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Pro100Kid
1492884267
Каррера - мужик! Достоин уважения своим поведением и поступками на посту главного тренера!
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TRELL
1492888735
Надрали говноклуб!) Тянули судьи к чемпионству,хоть раз за 15 лет... а тут пропасть,ошибка... Вся игра спартака- ошибка... смешно!
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