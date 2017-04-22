Каррера взял всю ответственность на себя за поражение «Спартака» в матче с «Ростовом»

После перерыва СПАРТАК выглядит слабее явно-по игре самый сильный на этом отрезке цска-надо делать выводы Каррере-игры неб ыло совсем-разорванные линии ,отсутствие нападения и дыры в обороне...фора в 7 очков уже не кажется непреодолимой...ощущение,некоторые игроки уже при золотых медалях...надо собрать всю волю и начать БИТЬСЯ и никак не иначе...если СПАРТАК не станет чемпионом-это будет очень тяжёлое разочарование для миллионов болел - это как-то нужно донести до команды....СПАРТАК - ВЕРИМ!!!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) взял всю ответственность за поражение на себя. По словам итальянского специалиста, он избрал неправильный подход к данной встрече.
«Думаю, был неправильный подход к этому матчу изначально. Потому я и беру ответственность на себя. Единственный позитивный момент – у нас еще семь очков отрыва. Чемпионат не окончен, и будет сложно до самого конца», – сказал Каррера.
Несмотря на поражение «Спартак» продолжает единолично лидировать в турнирной таблице РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.
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