Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера взял всю ответственность на себя за поражение «Спартака» в матче с «Ростовом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) взял всю ответственность за поражение на себя. По словам итальянского специалиста, он избрал неправильный подход к данной встрече.

    «Думаю, был неправильный подход к этому матчу изначально. Потому я и беру ответственность на себя. Единственный позитивный момент – у нас еще семь очков отрыва. Чемпионат не окончен, и будет сложно до самого конца», – сказал Каррера.

    Несмотря на поражение «Спартак» продолжает единолично лидировать в турнирной таблице РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 23 апреля 2017, 06:43

      После перерыва СПАРТАК выглядит слабее явно-по игре самый сильный на этом отрезке цска-надо делать выводы Каррере-игры неб ыло совсем-разорванные линии ,отсутствие нападения и дыры в обороне...фора в 7 очков уже не кажется непреодолимой...ощущение,некоторые игроки уже при золотых медалях...надо собрать всю волю и начать БИТЬСЯ и никак не иначе...если СПАРТАК не станет чемпионом-это будет очень тяжёлое разочарование для миллионов болел - это как-то нужно донести до команды....СПАРТАК - ВЕРИМ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 22 апреля 2017, 22:18

      Надрали говноклуб!)
      Тянули судьи к чемпионству,хоть раз за 15 лет... а тут пропасть,ошибка... Вся игра спартака- ошибка... смешно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      vinsent > Бидoн Помоев 23 апреля 2017, 17:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тебя сука стоя делали... половина вытекла так что ебало завали

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > vinsent 26 апреля 2017, 09:50

      Тя раком делали в очко.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2017, 21:51

      Какой блягородный:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 22 апреля 2017, 21:14

      ну то что не ноет конечно зашибись.... но был бы отрыв от коней и зени очка три .... то тут не особо ясно как бы повел себя сей тренер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > vinsent 22 апреля 2017, 21:34

      как бы у бабки был бы хуй-она была бы дедкой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      vinsent > Каратель 22 апреля 2017, 22:23

      да базара нет. только фонить не надо.... а то через порваный пуканыч ветер посвистывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 апреля 2017, 21:04

      Каррера - мужик! Достоин уважения своим поведением и поступками на посту главного тренера!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Beliy888 > Pro100Kid 22 апреля 2017, 21:05

      Полностью поддерживаю!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 21:03

      Настоящий мужик-не то что этот цыган.Получающий левые победы и очки-зачем нам такая команда в ЛИГЕ ?????7 Каррере респект и уважуха.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      TRELL > Диктор 22 апреля 2017, 22:21

      А нахуй нам твоя никчемная команда в лиге??? Позорище из года в год... Сиди и не вякай

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      n1hat 22 апреля 2017, 21:03

      Надеюсь он убедился, какого уровня игрок Кутепов )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > n1hat 22 апреля 2017, 22:31

      в точку. бестолочь.. из матча в матч ничего не меняется у него..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:49

      Молодец!!!!!!!! Но при поражении ЦСКА будет тяжеловато,есть еще проблемы,решай тренер,думаю ничего страшного не произошло,но играли плохо-надо признать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 20:48

      Без вины виноватый. Да ещё в свой День Рождения. И ни слова о судействе. Мужчина!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 20:48

      слова настоящего тренера и мужика,не то что питерские цыганки

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11