Каррера взял всю ответственность на себя за поражение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) взял всю ответственность за поражение на себя. По словам итальянского специалиста, он избрал неправильный подход к данной встрече.

«Думаю, был неправильный подход к этому матчу изначально. Потому я и беру ответственность на себя. Единственный позитивный момент – у нас еще семь очков отрыва. Чемпионат не окончен, и будет сложно до самого конца», – сказал Каррера.

Несмотря на поражение «Спартак» продолжает единолично лидировать в турнирной таблице РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

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