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  • Мутко заявил, что не увидел в матче «Зенит» – «Урал» судью, носящего эмблему ФИФА

Мутко заявил, что не увидел в матче «Зенит» – «Урал» судью, носящего эмблему ФИФА

22 апреля 2017, 18:58
20

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился мнением насчет судейства Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Урал» (2:0). По словам руководителя, он не увидел на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА.

По ходу встречи 38-летний рефери из Москвы удалил троих игроков екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать, может, на эмоциях, я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА.

Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки», – сказал Мутко.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Мутко Виталий
Комментарии (20)
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XaXatyn
1492877206
а разве можно назвать этого человека судьей ?
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Zubo
1492877263
Поразительная наглость, то есть красную давать нельзя никогда, даже если второй фолбыл на прямую красную
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cska-62
1492877553
Да, эмблема доллара у судьи прослеживалась куда отчётливее!
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Taps
1492877875
Судья вкупе с Мудко газу нанюхался ...
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Zenit2312
1492880627
У нас всё покупается у нас всё продаётся! Стадионы КРЕСТЫ
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Houston
1492881993
я надеюсь, что больше не увижу этого судью на поле. Поставили ноу нейма какого то а Карасев судит хз что в этом туре...
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Каратель помойников
1492884090
прошлый тренер зинаиды тоже постоянно ныл,только по другому поводу
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Диктор
1492885112
Да Еськов просто мудак и все .
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serglider
1492885293
Игру "сломал" арбитр! Я не сильный знаток футбольных правил, но... если при попадании мяча в руку в штрафной учитывается "естественное" - "не естественное" ее положение относительно тела футболиста, то мне непонятен подход к трактовке правил в случае удара по мячу и угрозы нанесения травмы сопернику. Вспоминая игру Реала с Баварией в Лиге Чемпионов, там был примерно такой же случай с удалением игрока баварцев! Игрок отбивает мяч нога по инерции продолжает свое движение и тут на ее пути появляется конечность соперника! Требовать от игрока играющего в мяч "остановить" ногу в фазе движения после того как он уже сыграл в мяч, равносильно тому что бы требовать мгновенной остановки поезда с разу после нажатия на "стоп-кран"))) Это ФИЗИКА, причем курс средней школы!
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BAIv
1492887055
зачем ему эмблема ?? он унес неплохо денег этот кА...Ел .... позор а не игра болел за зенит, но с нового года сплошной позор а не команда
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