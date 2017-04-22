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    Мутко заявил, что не увидел в матче «Зенит» – «Урал» судью, носящего эмблему ФИФА

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился мнением насчет судейства Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Урал» (2:0). По словам руководителя, он не увидел на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА.

    По ходу встречи 38-летний рефери из Москвы удалил троих игроков екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    «Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать, может, на эмоциях, я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА.

    Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки», – сказал Мутко.

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    Источник: ТАСС

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    22.04.2017 18:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 апреля 2017, 23:35

      Согласен , эмблема ему нужна только для того , чтобы его иногда замечали толстосумы . Смотришь , и появится где нибудь "домик в деревне" . А Мутко такой домик давно уже имеет , и мы , болельщики , просто мешаем ему жить.

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 22 апреля 2017, 22:10

      Так под твоим началом его брали и ставили на матч!!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 апреля 2017, 21:50

      зачем ему эмблема ?? он унес неплохо денег этот кА...Ел .... позор а не игра болел за зенит, но с нового года сплошной позор а не команда

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2017, 21:38

      я в упор не вижу президента РФС где он у нас? его просто Нету

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 апреля 2017, 21:21

      Игру "сломал" арбитр! Я не сильный знаток футбольных правил, но... если при попадании мяча в руку в штрафной учитывается "естественное" - "не естественное" ее положение относительно тела футболиста, то мне непонятен подход к трактовке правил в случае удара по мячу и угрозы нанесения травмы сопернику. Вспоминая игру Реала с Баварией в Лиге Чемпионов, там был примерно такой же случай с удалением игрока баварцев! Игрок отбивает мяч нога по инерции продолжает свое движение и тут на ее пути появляется конечность соперника! Требовать от игрока играющего в мяч "остановить" ногу в фазе движения после того как он уже сыграл в мяч, равносильно тому что бы требовать мгновенной остановки поезда с разу после нажатия на "стоп-кран"))) Это ФИЗИКА, причем курс средней школы!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 21:18

      Да Еськов просто мудак и все .

      -1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 21:01

      прошлый тренер зинаиды тоже постоянно ныл,только по другому поводу

      -1
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      Рейтинг: +450

      Houston 22 апреля 2017, 20:26

      я надеюсь, что больше не увижу этого судью на поле. Поставили ноу нейма какого то а Карасев судит хз что в этом туре...

      -1
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 22 апреля 2017, 20:03

      У нас всё покупается у нас всё продаётся! Стадионы КРЕСТЫ

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 апреля 2017, 19:17

      Судья вкупе с Мудко газу нанюхался ...

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