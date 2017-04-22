Мутко заявил, что не увидел в матче «Зенит» – «Урал» судью, носящего эмблему ФИФА

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился мнением насчет судейства Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» (2:0). По словам руководителя, он не увидел на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА.

По ходу встречи 38-летний рефери из Москвы удалил троих игроков екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать, может, на эмоциях, я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА.

Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки», – сказал Мутко.

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