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РФПЛ. «Ростов» нанес разгромное поражение «Спартаку»

22 апреля 2017, 18:25
107

В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» дома нанес разгромное поражение лидеру «Спартаку».

Уже в первом тайме хозяева получили комфортное преимущество в два мяча после точных ударов Александра Бухарова и Александра Гацкана. А в начале второго тайма все тот же Бухаров довел счет до разгромного. Отметим, что с 75-й минуты красно-белые играли вдесятером после удаления Дениса Глушакова.

После этого тура отрыв «Спартака» от идущего вторым ЦСКА уменьшился до семи очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бухаров, 23; 2:0 – Гацкан, 45+3; 3:0 – Бухаров, 50.

Ростов: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев (Терентьев, 29), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец, 79), Бухаров (Азмун, 61).

Спартак: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Комбаров, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Зобнин, Джано, Попов (Самедов, 46), Промес.

Предупреждения: Байрамян, 43; Азмун, 80 – нет.

Удаления: нет – Глушаков, 75

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (107)
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levon_man
1492875005
Браво, ростовчане. Отличная игра в вашем исполнении.
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Atom2020
1492875144
Матч - скучнейшее говно! ... для такого антифутбола самое то 0:0 или даже -1:-1 ... Одни играли в "автобус", вторые в "дворовый футбол" ... не тур, а позорище какое-то ...
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Д Альбертини
1492875509
Ростов с заслуженной победой и по делу все.
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Garrincha58
1492875654
донские казаки начистили пятачки лукойловским свинкам!!!
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Garrincha58
1492875675
хрю хрю хрю
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Garrincha58
1492875803
соснули свинки
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САНЁК17
1492875866
Уууууу Ростов на таптал Секспартакааа.До прыгались
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k611
1492876244
Были опасения за Спартак, перед матчем с Ростовом. Ростов дома играет здорово. это доказали и матчи с такими грандами как Бавария и Манчестер Юнайтед. Потом Ростов наверняка хотел вернуть должок красно-белым за поражение в Москве (тогда ещё 2-ва удаления у Ростова было). Может быть этот результат и к лучшему, Спартак предельно серьёзно подойдет к остальным играм. Вообщем Ростов с заслуженной победой, а Спартаку не раскисать и побед в оставшихся играх!
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cska-62
1492876298
Если говорить объективно, то «Спартак» ещё хорошо отделался. Мог бы проиграть не 0:3, а 0:6. Просто уже при заделе в три мяча ростовчане стали если не пижонить, то пытаться красиво и оригинально забивать, делая лишние передачи в завершающей стадии атаки. Первый тайм по игре не предполагал такого печального для красно-белых окончания поединка, но уже тогда отчётливо проявилось господство ростовчан в середине поля. И практически безошибочно сыграла сегодня оборона «Ростова». Не преувеличу, если скажу, что практически на уровне обороны «Ювентуса». Ну, а быстрые контратаки ростовчане умеют проводить даже на высочайшем уровне в Лиге Чемпионов, в чём убедились и «Бавария», и «Атлетико». Игра у «Спартака» сегодня не сложилась. В чём проблема? Не знаю, но точно не в отсутствии травмированных нападающих. Усталось? Недооценка соперника? Эйфория от побед? Большой отрыв от соперников? Вот это и будет выяснять Массимо Каррера, который тренер, безусловно, грамотный и опытный. Кроме Зобнина, который трудился на поле до самого конца поединка, все остальные сегодня выглядели откровенно неважно. Даже вышедший на замену Самедов. Время есть. До решающей встречи с ЦСКА есть ещё матч с обескровленным сегодня судьёй-жуликом «Уралом». Моё предположение: если «Спартак» сможет оправиться от психологической травмы, полученной сегодня, то в ближайших поединкам мы увидим ту команду, которая справедливо заслуживала аплодисменты даже от болельщиков соперников. Если же нет, то чемпионство станет под большим вопросом?! И интрига может сохраниться до последних туров первенства.
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subbotaspartak
1492876357
Предлагаю внести в таблицу ещё одну команду - СУДЕЙ. Потому что часто побеждают они, сказано мной при людях. В Питере они сегодня победили, За Глушака 3 очка получили, Практически в каждом матче они а призы попадают, А у нас хорошие матчи пропадают. Правда сегодняшний был плохой, Причём своей спартаковской игрой. Ничего, идём вперёд, Спартаковский народ!
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