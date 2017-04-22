РФПЛ. «Ростов» нанес разгромное поражение «Спартаку»

В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» дома нанес разгромное поражение лидеру «Спартаку».

Уже в первом тайме хозяева получили комфортное преимущество в два мяча после точных ударов Александра Бухарова и Александра Гацкана. А в начале второго тайма все тот же Бухаров довел счет до разгромного. Отметим, что с 75-й минуты красно-белые играли вдесятером после удаления Дениса Глушакова.

После этого тура отрыв «Спартака» от идущего вторым ЦСКА уменьшился до семи очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бухаров, 23; 2:0 – Гацкан, 45+3; 3:0 – Бухаров, 50.

Ростов: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев (Терентьев, 29), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец, 79), Бухаров (Азмун, 61).

Спартак: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Комбаров, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Зобнин, Джано, Попов (Самедов, 46), Промес.

Предупреждения: Байрамян, 43; Азмун, 80 – нет.

Удаления: нет – Глушаков, 75

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