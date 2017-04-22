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    РФПЛ. «Ростов» нанес разгромное поражение «Спартаку»

    В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» дома нанес разгромное поражение лидеру «Спартаку».

    Уже в первом тайме хозяева получили комфортное преимущество в два мяча после точных ударов Александра Бухарова и Александра Гацкана. А в начале второго тайма все тот же Бухаров довел счет до разгромного. Отметим, что с 75-й минуты красно-белые играли вдесятером после удаления Дениса Глушакова.

    После этого тура отрыв «Спартака» от идущего вторым ЦСКА уменьшился до семи очков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бухаров, 23; 2:0 – Гацкан, 45+3; 3:0 – Бухаров, 50.

    Ростов: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев (Терентьев, 29), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец, 79), Бухаров (Азмун, 61).

    Спартак: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Комбаров, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Зобнин, Джано, Попов (Самедов, 46), Промес.

    Предупреждения: Байрамян, 43; Азмун, 80 – нет.

    Удаления: нет – Глушаков, 75

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 18:25
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 апреля 2017, 22:02

      Бросаться в панику и посыпать голову пеплом конечно же не стоит.Что тут сказать,Ростов был объективнее сильнее Спартака.Как ни ни крути,но это так.Респект южане!Москвичи были просто не готовы к такой игре ростовчан.Ни морально(близость чемпионства застлало глаза),ни в организации игры.Плюс кадровый голод в линии атаки даёт себя знать.Ростов выглядел заматеревшим в уличных драках бойцом.Бил когда нужно куда нужно не расходуя при этом лишних сил.Желаю чтобы РСМ пробился в еврокубки.Ну а для спартаковцев эта игра пусть будет уроком.Такие поражения встряхивают и мобилизуют.Запас прочности по очкам пока ещё позволяет "встряхнуться" таким образом.Надо всё переосмыслить и уверенно завершить сезон на первом месте.ВЕРИМ В ТЕБЯ "СПАРТАК"!!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2017, 21:46

      Чемпионская игра хрю-хрю :))))))

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 19:13

      Ростов показал Спартаку как надо играть в пять защитников. Арбитр - как всегда начудил. Жаль, что такое "поздравление", получил Каррера от игроков на День Рождение, но Ростов сегодня был сильнее. Расстраиваться не стоит, впереди много игр, да и запас прочности есть. Надо забыть этот провал как можно скорее и играть до Победы!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 19:08

      - Черчесову - отставка!, Бердыеву - пост главного тренера сборной России по футболу!!!, Костяк сборной :...какие предложения!?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2017, 18:59

      Сегодня две позорные игры лидеров!!!......У Зеньки позорная победа, а у мяса позорное поражение )))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > a-rakhmatov 22 апреля 2017, 21:47

      Так и есть, мы не скрываем

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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 22 апреля 2017, 18:57

      Опять Бикеич на свои бусы что-то нашептал.
      Ну ничего, прорвемся. СПАРТАК, вперед!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 апреля 2017, 18:52

      Предлагаю внести в таблицу ещё одну команду - СУДЕЙ.
      Потому что часто побеждают они, сказано мной при людях.
      В Питере они сегодня победили,
      За Глушака 3 очка получили,
      Практически в каждом матче они а призы попадают,
      А у нас хорошие матчи пропадают.
      Правда сегодняшний был плохой,
      Причём своей спартаковской игрой.
      Ничего, идём вперёд, Спартаковский народ!

      -1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 > subbotaspartak 22 апреля 2017, 19:01

      Ты вспомни матч в москве в 1 туре вот там судья был убийцей,а сегодня всё было по правилам.

      2
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      Рейтинг: +161

      sidors32 > subbotaspartak 22 апреля 2017, 21:12

      Команда судей уже после первого круга станет чемпионом

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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 22 апреля 2017, 18:51

      Ростов молодцы !!!!! Наши импотенты зенитовские смотрят и курят молчя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 апреля 2017, 18:51

      Если говорить объективно, то «Спартак» ещё хорошо отделался. Мог бы проиграть не 0:3, а 0:6. Просто уже при заделе в три мяча ростовчане стали если не пижонить, то пытаться красиво и оригинально забивать, делая лишние передачи в завершающей стадии атаки. Первый тайм по игре не предполагал такого печального для красно-белых окончания поединка, но уже тогда отчётливо проявилось господство ростовчан в середине поля. И практически безошибочно сыграла сегодня оборона «Ростова». Не преувеличу, если скажу, что практически на уровне обороны «Ювентуса». Ну, а быстрые контратаки ростовчане умеют проводить даже на высочайшем уровне в Лиге Чемпионов, в чём убедились и «Бавария», и «Атлетико».
      Игра у «Спартака» сегодня не сложилась. В чём проблема? Не знаю, но точно не в отсутствии травмированных нападающих. Усталось? Недооценка соперника? Эйфория от побед? Большой отрыв от соперников? Вот это и будет выяснять Массимо Каррера, который тренер, безусловно, грамотный и опытный. Кроме Зобнина, который трудился на поле до самого конца поединка, все остальные сегодня выглядели откровенно неважно. Даже вышедший на замену Самедов. Время есть. До решающей встречи с ЦСКА есть ещё матч с обескровленным сегодня судьёй-жуликом «Уралом».
      Моё предположение: если «Спартак» сможет оправиться от психологической травмы, полученной сегодня, то в ближайших поединкам мы увидим ту команду, которая справедливо заслуживала аплодисменты даже от болельщиков соперников. Если же нет, то чемпионство станет под большим вопросом?! И интрига может сохраниться до последних туров первенства.

      13
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      Рейтинг: +33417

      oyabun > cska-62 22 апреля 2017, 19:05

      Думаю проблема сегодняшней игры Спартака именно кадровая. А именно - отсутствие двух нападающих. Все навесы, что пытался делать в штрафную Спартак могли пройти только при наличии высокого и прыгучего Зе Луиша. А так они были впустую. Внизу же эту проблему мог решать опытный, с голевым чутьем Адриано. Ну а Промес.. сегодня был не его день. Все таки он не чистый нападающий и его удачный дебыт в этой роли в игре с Зенитом скорее удачное исключение. Что и подтвердила сегодняшняя игра.

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > oyabun 22 апреля 2017, 19:21

      "Зенит" переиграли при тех же кадрах. Просто "Ростов" - не "Зенит", которому личный судья обязательно нужен! Как сегодня! Если с начала первенства посчитать, сколько "Зениту" судьи очков нагло нарисовали, то он боролся бы не за медали.

      7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > cska-62 22 апреля 2017, 19:37

      С Зенитом было иначе, потому что они играют в открытый, как и мы, футбол. Поэтому соглашусь со своим, проблема кадровая в первую очередь. Чтобы выиграть сегодня, нам нужны были высокие атлетичные нападающие, которые бы цеплялись за мяч впереди. Либо был второй вариант- зеркальная игра от обороны на контратаке, так как позиционное нападение у Ростова на порядок слабее, нежели кортратака

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ROSTOV SUPER 22 апреля 2017, 19:53

      ??????????????? Паря, ты чё!?) 9-10 человек за линией мяча-как только отбор сразу вынос в сторону Бухарова!!! Что это если не игра на контратаках!??
      Когда мы начали лететь и особенно после удаления-только тогда вы начали пытаться владеть мячом и созидать, играть в позиционную атаку.
      Короче либо купи мозги, либо не пиши мне, а то опять опозоришься

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ROSTOV SUPER 22 апреля 2017, 20:13

      Епать ты глупый, лететь мы начали в смысле проигрывать!!! Ты научись уже читать, понимать, а потом грамотно отвечать если с чем не согласен

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 22 апреля 2017, 20:26

      Ты беспомощный тупой глор, тебе не хватает мозгов на грамотный спор, неужели ты этого не видишь!? Держи пример:
      Вот смотри, как ты среагировал на моё доказательство вашей игры на контратаках( хотя это и ежу понятно, но только не тебе, имбициллу)... Ты не предоставил никаких контраргументов, чтобы оправдаться, зато зацепился за НЕПОНЯТОЕ ТОБОЙ слово "лететь" и просто тупо высрал что-то))))) Ну разве ты не идиот!?

      Насчёт совета папы... у меня самого уже трое детей, старшей дочери 12, но она и то умнее тебя!!! Я её научил, что спорить можно только зная материал, чтобы аппелировать грамотно. А ты типичный тупой обидчивый глор

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ROSTOV SUPER 22 апреля 2017, 20:50

      Хех... Я, каждое своё слово подтверждаю фактом, а то высером! Ты чуешь разницу? Ну и кто здесь тупой!?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun > ROSTOV SUPER 23 апреля 2017, 08:24

      Парни, оба, прекращайте такие грязные споры. Мы здесь футбол обсуждаем, а не друг друга. Помиритесь )))

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > cska-62 23 апреля 2017, 21:23

      А кто-нибудь дочитал это до конца ? :)))))))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > la verdad 24 апреля 2017, 00:35

      Думаю, что да. У нас в стране сохранились даже те, кто Достоевского читал! Вы не знали? :-)))

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > cska-62 24 апреля 2017, 03:17

      Какой скромняга! Просто так, между делом сравнил себя с Достоевским :))) Мания величия???))))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > la verdad 24 апреля 2017, 03:39

      Себя с Достоевским? Или с читателями Достоевского? Плохо с головой? Могу посоветовать хорошего психиатра!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > cska-62 24 апреля 2017, 19:50

      На мой взгляд, психиатр не такой уж и хороший, раз не смог вернуть Вас в нормальную жизнь. Выбрав этот сайт, как трибуну, с которой Вас никто не может согнать (как с предыдущих, видимо) и собирая лайки от подростков, Вы похожи на старшеклассника в первом классе: "А я у них самый умный" :))) Это вызывает только жалость.

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      Рейтинг: +700

      k611 22 апреля 2017, 18:50

      Были опасения за Спартак, перед матчем с Ростовом. Ростов дома играет здорово. это доказали и матчи с такими грандами как Бавария и Манчестер Юнайтед. Потом Ростов наверняка хотел вернуть должок красно-белым за поражение в Москве (тогда ещё 2-ва удаления у Ростова было). Может быть этот результат и к лучшему, Спартак предельно серьёзно подойдет к остальным играм. Вообщем Ростов с заслуженной победой, а Спартаку не раскисать и побед в оставшихся играх!

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > k611 22 апреля 2017, 19:10

      Спартак вялый был - никто не сыграл на зубах,как играли в первой части чемпа...Ростов победил заслуженно...спад в игре очевиден да ещё и напов нет...Попыча надо продавать было...(((сейчас по игре сильнее смотрится цска....очень хочется надеяться,что уроки будут извлечены...

      0
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      Рейтинг: +700

      k611 > SPACE TRUCKIN 22 апреля 2017, 19:28

      Без нападающих конечно сложно играть, хотелось бы, чтобы оба напа были в порядке к матчу с ЦСКА

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