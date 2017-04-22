«ПСЖ» предложит «Монако» 90 миллионов за Мбаппе

«ПСЖ» летом планирует приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По данным Sports.fr, парижский клуб готов потратить на трансфер 90 миллионов евро.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» (6:4 по сумме двух матчей) француз стал самым молодым автором дубля и первым дебютантом турнира, забившим в четырех матчах плей-офф. Сегодня 20-летний Мбаппе был признан лучшим игроком недели в еврокубке.

Ранее сообщалось о том, что «Монако» требует за игрока 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в 36-ти матчах всех турниров.