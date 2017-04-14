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    «Реал» интересуется Мбаппе, «Монако» требует за француза 85 миллионов

    Мадридский «Реал» летом планирует приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По данным Mirror, французский клуб не намерен расставаться с 19-летним игроком дешевле, чем за 85 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. В среду француз стал самым молодым автором дубля в играх плей-офф Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «монегасков» в 10 миллионов.

    Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Интера».

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.04.2017 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 апреля 2017, 18:40

      Считаю, что на данный момент, он сильнее Бенземы ( именно на сегодня, не вообще а на сегодня)
      Честно, переходить надо, такие шансы бывают раз в жизни.Барса или Реал, не важно, главное в супер клуб.
      Очень хороший форвард!

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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 14 апреля 2017, 18:32

      Вот сейчас будет у Мбаппе огромный выбор: либо загубить свою карьеру сидя на лавке, либо играть и развиваться и в дальнейшем стать лучше, чем тот же Роналду и Месси!

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 апреля 2017, 18:00

      Ну перейдёт в Реал.. Ну в Барсу, а смысл то? Чтоб сидеть на лавке ? Он прогрессирует ему нужно игровое время чтоб продолжать развиваться, а не лавочку греть))

      На самом разгаре ненадо наверн переходить, вся карьера впереди)

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