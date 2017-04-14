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  • «Реал» интересуется Мбаппе, «Монако» требует за француза 85 миллионов

«Реал» интересуется Мбаппе, «Монако» требует за француза 85 миллионов

14 апреля 2017, 17:21
3

Мадридский «Реал» летом планирует приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По данным Mirror, французский клуб не намерен расставаться с 19-летним игроком дешевле, чем за 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. В среду француз стал самым молодым автором дубля в играх плей-офф Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «монегасков» в 10 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Интера».

Источник: Mirror.co.uk
Франция. Лига 1 Испания. Примера Монако Реал
Комментарии (3)
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pzdc.
1492182051
Ну перейдёт в Реал.. Ну в Барсу, а смысл то? Чтоб сидеть на лавке ? Он прогрессирует ему нужно игровое время чтоб продолжать развиваться, а не лавочку греть)) На самом разгаре ненадо наверн переходить, вся карьера впереди)
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_peretrukhin8
1492183964
Вот сейчас будет у Мбаппе огромный выбор: либо загубить свою карьеру сидя на лавке, либо играть и развиваться и в дальнейшем стать лучше, чем тот же Роналду и Месси!
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Munez89
1492184423
Считаю, что на данный момент, он сильнее Бенземы ( именно на сегодня, не вообще а на сегодня) Честно, переходить надо, такие шансы бывают раз в жизни.Барса или Реал, не важно, главное в супер клуб. Очень хороший форвард!
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