«Реал» интересуется Мбаппе, «Монако» требует за француза 85 миллионов

Считаю, что на данный момент, он сильнее Бенземы ( именно на сегодня, не вообще а на сегодня)
Честно, переходить надо, такие шансы бывают раз в жизни.Барса или Реал, не важно, главное в супер клуб.
Очень хороший форвард!
Мадридский «Реал» летом планирует приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По данным Mirror, французский клуб не намерен расставаться с 19-летним игроком дешевле, чем за 85 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. В среду француз стал самым молодым автором дубля в играх плей-офф Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «монегасков» в 10 миллионов.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Интера».