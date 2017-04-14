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«Интер» хочет купить Мбаппе за 70 миллионов

14 апреля 2017, 09:15
14

Селекционный отдел «Интера» рассматривает вариант приглашения форварда «Монако» Килиана Мбаппе. За 18-летнего футболиста сборной Франции миланский клуб готов заплатить 70 миллионов евро. Он должен стать партнером по атаке нападающему команды Мауро Икарди. Сообщается, что клубы уже вступили в стадию переговоров. На молодого игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Интер Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (14)
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Pro100Kid
1492152061
Искренне надеюсь,что он останется на следующий сезон в Монако. И вообще,что костяк их сохранится и Монако в следующей ЛЧ тоже пошумит.
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Болельщик Реал Мадрида
1492152503
Мне кажется, что первым претендентом на него, будет лондонский "Арсенал". Мне кажестся, что в его лице в " Арсенале" видят нового Анри. Если Венгер останется, то он из кожи вон велезет, но попытается купить его.
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Jimmy7
1492153207
Мбаппе ТОП
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ДАША Д
1492154720
Это уже дешево!
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momwig_
1492154826
Ну, теперь продадут. Интер же - не МЮ, не Реал какой-нть. И это не смешные деньги, которые предлагали те прощелыжные клубы - 100-110 лямов, а целых 70 (!!!) и от Интера(!!!). Жизнь удалась у парня.
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Arsenal Tula LDPR
1492155441
Понятно.
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макс438
1492159487
Оставьте парня в покое, однозначно оставлять в Монако еще на год (Можно выкупить и им же в аренду отдать :)
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zarsm
1492160258
Не думаю что он Интеру поможет. Да и паренек хочет играть в лч, а не только в серии А))
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Mr. Tony Stark
1492170961
Только не Интер и МЮ, итальянцы Барбозу сгубили, а Маур Марсиаля охранником лавки сделал
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Lab[44]
1492220542
Мбаппе сейчас все хотят купить)
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