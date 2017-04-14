«Интер» хочет купить Мбаппе за 70 миллионов

Селекционный отдел «Интера» рассматривает вариант приглашения форварда «Монако» Килиана Мбаппе. За 18-летнего футболиста сборной Франции миланский клуб готов заплатить 70 миллионов евро. Он должен стать партнером по атаке нападающему команды Мауро Икарди. Сообщается, что клубы уже вступили в стадию переговоров. На молодого игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.