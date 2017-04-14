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    «Интер» хочет купить Мбаппе за 70 миллионов

    Селекционный отдел «Интера» рассматривает вариант приглашения форварда «Монако» Килиана Мбаппе. За 18-летнего футболиста сборной Франции миланский клуб готов заплатить 70 миллионов евро. Он должен стать партнером по атаке нападающему команды Мауро Икарди. Сообщается, что клубы уже вступили в стадию переговоров. На молодого игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    14.04.2017 09:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 15 апреля 2017, 04:42

      Мбаппе сейчас все хотят купить)

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 14:56

      Только не Интер и МЮ, итальянцы Барбозу сгубили, а Маур Марсиаля охранником лавки сделал

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 апреля 2017, 11:57

      Не думаю что он Интеру поможет. Да и паренек хочет играть в лч, а не только в серии А))

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      Рейтинг: +70

      макс438 14 апреля 2017, 11:44

      Оставьте парня в покое, однозначно оставлять в Монако еще на год (Можно выкупить и им же в аренду отдать :)

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      Рейтинг: +37

      ololoshka > макс438 14 апреля 2017, 20:27

      выкупить за 70 лямов и им же в аренду отдать,этож какой клуб так упорется?

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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 14 апреля 2017, 10:37

      Понятно.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 апреля 2017, 10:27

      Ну, теперь продадут. Интер же - не МЮ, не Реал какой-нть. И это не смешные деньги, которые предлагали те прощелыжные клубы - 100-110 лямов, а целых 70 (!!!) и от Интера(!!!). Жизнь удалась у парня.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 апреля 2017, 10:25

      Это уже дешево!

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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 14 апреля 2017, 10:00

      Мбаппе ТОП

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 апреля 2017, 09:48

      Мне кажется, что первым претендентом на него, будет лондонский "Арсенал". Мне кажестся, что в его лице в " Арсенале" видят нового Анри. Если Венгер останется, то он из кожи вон велезет, но попытается купить его.

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      Рейтинг: +37

      ololoshka > Болельщик Реал Мадрида 14 апреля 2017, 20:29

      Венгер каждое ТО из кожи вон лезет, лезет да все не вылезет

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 апреля 2017, 09:41

      Искренне надеюсь,что он останется на следующий сезон в Монако. И вообще,что костяк их сохранится и Монако в следующей ЛЧ тоже пошумит.

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