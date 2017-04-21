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    Боярский: «Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал» – большая честь для меня»

    Заслуженный артист России Михаил Боярский прокомментировал тот факт, что он выступит в роли диктора на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, эта игра станет первой официальной на новом стадионе «Санкт-Петербург».

    «Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал»? Я воспринял это как подарок, которым я могу себе позволить распорядиться по-своему.

    Я, конечно же, не буду говорить ничего лишнего, но сам факт того, что принимаю участие в игре между «Зенитом» и «Уралом» – это большая честь», – сказал Боярский.

    Матч «Зенит» – «Урал» пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    21.04.2017 17:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 08:58

      - Миша, не забудь вскользь упомянуть этапы строительства стадиона "С-П" и бабло , "распиленное" от этого "строительства")))...только не говори, что ты не курсе этой темы!)

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > кеша_КБ 22 апреля 2017, 13:28

      Он же сказал что не будет говорить ничего лишнего!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 21 апреля 2017, 23:25

      не мне там поле аж нравиться))а то что Боярского пригласили то видимо есть за что))

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 21 апреля 2017, 22:16

      начни так - "тысяча чертей! мы просрали сезон! "

      5
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 19:53

      Микрофон не пахнет, трезвым приходи, и не с похмелья!

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 апреля 2017, 18:55

      "Тысячи чертей ... каналья!" ... разносилось по стадиону ... А после финального свистка послышалась знакомая "Ланфрен ... ланфра" и появился Боярский на рыжем коне )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Atom2020 21 апреля 2017, 19:32

      Которого ему подогнал Луческу))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 18:42

      голос диктора с Петровского никто не превзойдет и не стоило этого мушкетера туда приглашать

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 21 апреля 2017, 18:01

      "Кокорин, что ты делаешь, каналья?!"

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 апреля 2017, 17:47

      Будет приятно послушать болельщика - ветерана. Вообще хорошая тенденция пошла, приглашать в комментаторскую кабинку не профессиональных дикторов.

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 апреля 2017, 17:44

      "Миллиард чертей!".

      2
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