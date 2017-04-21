Боярский: «Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал» – большая честь для меня»

Заслуженный артист России Михаил Боярский прокомментировал тот факт, что он выступит в роли диктора на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, эта игра станет первой официальной на новом стадионе «Санкт-Петербург».

«Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал»? Я воспринял это как подарок, которым я могу себе позволить распорядиться по-своему.

Я, конечно же, не буду говорить ничего лишнего, но сам факт того, что принимаю участие в игре между «Зенитом» и «Уралом» – это большая честь», – сказал Боярский.

Матч «Зенит» – «Урал» пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени.