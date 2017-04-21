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  • Боярский: «Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал» – большая честь для меня»

Боярский: «Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал» – большая честь для меня»

21 апреля 2017, 17:14
11

Заслуженный артист России Михаил Боярский прокомментировал тот факт, что он выступит в роли диктора на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, эта игра станет первой официальной на новом стадионе «Санкт-Петербург».

«Роль диктора во время матча «Зенит» – «Урал»? Я воспринял это как подарок, которым я могу себе позволить распорядиться по-своему.

Я, конечно же, не буду говорить ничего лишнего, но сам факт того, что принимаю участие в игре между «Зенитом» и «Уралом» – это большая честь», – сказал Боярский.

Матч «Зенит» – «Урал» пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Амба Нагорск
1492785866
"Миллиард чертей!".
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Bivaliy67
1492786058
Будет приятно послушать болельщика - ветерана. Вообще хорошая тенденция пошла, приглашать в комментаторскую кабинку не профессиональных дикторов.
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Torvald64
1492786880
"Кокорин, что ты делаешь, каналья?!"
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Garrincha58
1492789359
голос диктора с Петровского никто не превзойдет и не стоило этого мушкетера туда приглашать
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Atom2020
1492790120
"Тысячи чертей ... каналья!" ... разносилось по стадиону ... А после финального свистка послышалась знакомая "Ланфрен ... ланфра" и появился Боярский на рыжем коне )))
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paracetamol
1492793637
Микрофон не пахнет, трезвым приходи, и не с похмелья!
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alp
1492802181
начни так - "тысяча чертей! мы просрали сезон! "
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kiiriil19
1492806357
не мне там поле аж нравиться))а то что Боярского пригласили то видимо есть за что))
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кеша_КБ
1492840697
- Миша, не забудь вскользь упомянуть этапы строительства стадиона "С-П" и бабло , "распиленное" от этого "строительства")))...только не говори, что ты не курсе этой темы!)
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