Промес: «Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает подготовку к предстоящему матчу 24-го тура чемпионата России с «Ростовом». Голландский футболист выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он занимается в тренажерном зале.

«Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион», – сообщил Промес.

Напомним, что матч «Ростов» – «Спартак» состоится 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.