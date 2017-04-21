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Промес: «Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион»

21 апреля 2017, 13:56
14

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает подготовку к предстоящему матчу 24-го тура чемпионата России с «Ростовом». Голландский футболист выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он занимается в тренажерном зале.

«Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион», – сообщил Промес.

Напомним, что матч «Ростов» – «Спартак» состоится 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
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2cool
1492772537
А Маурисио в телефон втыкает, а потом на лавке сидит.
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ivanthebest
1492774132
Правильно Антоха. Красава! Заодно и пиздюлей поддай таким личностям как Маурисио, чтоб не телочёк в соц.сетях клеили, а упорно тренировались...
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marslond
1492774455
Золотые слова Юрий Венедиктович)))
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forward33
1492777953
Или Чемпионами не рождаются, а становятся.
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pntrz
1492778277
золотые слова
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FanatSerj
1492779744
Я так понял это был чистый подъеб Маурисио ))) Промес наоборот на фоне ))
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Baggio1986
1492779756
Останься ещё хотя бы на следующий сезон!
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Mahone
1492781126
Вот это слова професинала!!!!!!!!!1 Месси бегает по полю,Роналду,Суарес,хотя могли бы как наши отбывать,получают деньги именно за професионализм
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yegor_par
1492786924
Маурисио, похоже, так не думает
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Д Альбертини
1492790724
А вот Маурисио так не считает)) он всю дорогу, почти, в гаджете залипает)))
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