Фонтас: «Мы пишем историю «Сельты»

Защитник «Сельты» Андреу Фонтас считает, что победой на четвертьфинальной стадии Лиги Европы его команде пишет историю. Напомним, что испанцы одолели «Генк» со счетом 3:2. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.

«Мы продолжаем писать историю «Сельты» в Лиге Европы. Для нас это огромная радость. Нам противостоял серьезный соперник, но мы ответственно подошли к матчу, и добились положительного результата.

Сейчас нет смысла ставить перед собой какие-то планки. Нужно продолжать играть дальше, как будто это последний матч. «Сельта» показала, что может противостоять любому сопернику», – приводит слова Фонтаса издание Mundo Deportivo.

В пятницу, 21 апреля, состоится жеребьевка полуфинальных пар Лиги Европы.