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    Фонтас: «Мы пишем историю «Сельты»

    Защитник «Сельты» Андреу Фонтас считает, что победой на четвертьфинальной стадии Лиги Европы его команде пишет историю. Напомним, что испанцы одолели «Генк» со счетом 3:2. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.

    «Мы продолжаем писать историю «Сельты» в Лиге Европы. Для нас это огромная радость. Нам противостоял серьезный соперник, но мы ответственно подошли к матчу, и добились положительного результата.

    Сейчас нет смысла ставить перед собой какие-то планки. Нужно продолжать играть дальше, как будто это последний матч. «Сельта» показала, что может противостоять любому сопернику», – приводит слова Фонтаса издание Mundo Deportivo.

    В пятницу, 21 апреля, состоится жеребьевка полуфинальных пар Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 апреля 2017, 11:43

      "Напомним, что испанцы одолели «Генк» со счетом 3:2. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1."
      Что за бред? Ничья была вчера!

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