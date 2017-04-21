Самедов остался под впечатлением от поведения болельщиков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил перфоманс болельщиков на матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором столичная команда победила со счетом 2:1. По его словам, после этой встречи болельщики еще долго просили сфотографироваться с ним.

– Обратили внимание на баннеры фанатов?

– Поскольку играл не с начала, многие рассмотрел. Перфоманс произвел впечатление. Очень красиво – все супер, потрясающе!

– Не первый раз болельщиков «Спартака» называют сектой. И, пожалуй, им самим это нравится. Вы уже почувствовали что-то особенное, несравнимое с тем, что видели в лиге раньше?

– Понятно, что люди любят «Спартак», и я это знал. После этой игры понял, что значит для людей победа над принципиальным соперником. Это реально праздник.

– После финального свистка, выйдя в народ, вы поработали «памятником» – некоторое время не уходили, пока фанаты не сделают селфи. Что вам говорили?

– «Спасибо, что вернулся». Приятные ощущения. Безумно рад, что меня так встретили.