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    Самедов остался под впечатлением от поведения болельщиков «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил перфоманс болельщиков на матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором столичная команда победила со счетом 2:1. По его словам, после этой встречи болельщики еще долго просили сфотографироваться с ним.

    – Обратили внимание на баннеры фанатов?

    – Поскольку играл не с начала, многие рассмотрел. Перфоманс произвел впечатление. Очень красиво – все супер, потрясающе!

    – Не первый раз болельщиков «Спартака» называют сектой. И, пожалуй, им самим это нравится. Вы уже почувствовали что-то особенное, несравнимое с тем, что видели в лиге раньше?

    – Понятно, что люди любят «Спартак», и я это знал. После этой игры понял, что значит для людей победа над принципиальным соперником. Это реально праздник.

    – После финального свистка, выйдя в народ, вы поработали «памятником» – некоторое время не уходили, пока фанаты не сделают селфи. Что вам говорили?

    – «Спасибо, что вернулся». Приятные ощущения. Безумно рад, что меня так встретили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 07:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 апреля 2017, 12:51

      а за что тебя плохо принимать? ты ж не "игрочишка", языком не трепал всякую чушь о Спартаке))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 08:26

      Так Сань спартаковец это на всегда в сердце.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Диктор 21 апреля 2017, 11:51

      Сорок лет болею за Спартак и не разу в жизни не посещала мысль сменить клуб! Вы правы Спартаковец это навсегда!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 апреля 2017, 07:38

      старается Саша
      молодец
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      6
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