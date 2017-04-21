Самедов остался под впечатлением от поведения болельщиков «Спартака»

а за что тебя плохо принимать? ты ж не "игрочишка", языком не трепал всякую чушь о Спартаке))
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил перфоманс болельщиков на матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором столичная команда победила со счетом 2:1. По его словам, после этой встречи болельщики еще долго просили сфотографироваться с ним.
– Обратили внимание на баннеры фанатов?
– Поскольку играл не с начала, многие рассмотрел. Перфоманс произвел впечатление. Очень красиво – все супер, потрясающе!
– Не первый раз болельщиков «Спартака» называют сектой. И, пожалуй, им самим это нравится. Вы уже почувствовали что-то особенное, несравнимое с тем, что видели в лиге раньше?
– Понятно, что люди любят «Спартак», и я это знал. После этой игры понял, что значит для людей победа над принципиальным соперником. Это реально праздник.
– После финального свистка, выйдя в народ, вы поработали «памятником» – некоторое время не уходили, пока фанаты не сделают селфи. Что вам говорили?
– «Спасибо, что вернулся». Приятные ощущения. Безумно рад, что меня так встретили.