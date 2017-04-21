Мхитарян: «Мы сделали еще один шаг к финалу Лиги Европы!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян назвал ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» настоящей драмой! Он также отметил победный гол Маркуса Рэшфорда в овертайме.

«Что за драма! Мы сделали еще один шаг к финалу Лиги Европы! Очень рад, что мы выиграли, очень рад, что я забил. А Маркусу Рэшфорду удался великолепный гол!» – написал Мхитарян в Twitter.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» закончился со счетом 2:1 в дополнительное время. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.