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    Мхитарян: «Мы сделали еще один шаг к финалу Лиги Европы!»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян назвал ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» настоящей драмой! Он также отметил победный гол Маркуса Рэшфорда в овертайме.

    «Что за драма! Мы сделали еще один шаг к финалу Лиги Европы! Очень рад, что мы выиграли, очень рад, что я забил. А Маркусу Рэшфорду удался великолепный гол!» – написал Мхитарян в Twitter.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» закончился со счетом 2:1 в дополнительное время. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.

    Источник: Twitter

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    21.04.2017 06:30
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