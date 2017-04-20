«Торино» намерен получить на продаже Белотти 100 миллионов

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Андреа Белотти ближайшим летом. По словам функционера, в контракте форварда есть пункт о минимальной сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

«У Белотти в контракте есть сума отступных, которая равна 100 миллионам евро. Но я хотел бы, чтобы он остался, даже если нам заплатят такую сумму. Это возможно, если он сам не захочет уходить. Я считаю, что он должен провести в составе «Торино» минимум еще один сезон», – заявил Кайро.

В текущем сезоне на счету Белотти 32 матча, 27 голов и четыре голевые передачи.