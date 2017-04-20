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    «Торино» намерен получить на продаже Белотти 100 миллионов

    Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Андреа Белотти ближайшим летом. По словам функционера, в контракте форварда есть пункт о минимальной сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

    «У Белотти в контракте есть сума отступных, которая равна 100 миллионам евро. Но я хотел бы, чтобы он остался, даже если нам заплатят такую сумму. Это возможно, если он сам не захочет уходить. Я считаю, что он должен провести в составе «Торино» минимум еще один сезон», – заявил Кайро.

    В текущем сезоне на счету Белотти 32 матча, 27 голов и четыре голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.04.2017 18:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 апреля 2017, 21:26

      первый сезон играет только, Иммобиле от них уже уходил в Дортмунд, при этом забивал сезона 2 по 20 и больше и не заиграл, за Мбаппе и то просят 80 а парню только 18 исполнилось и видно что в игрока мирового класса вырастет, максимум 40 за Белотти, или оставить на следующий сезон и если он опять 30 забьёт то и за 70 можно продать, но 100 это только в Китай и то много

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      Рейтинг: +14

      Георгий Волков 20 апреля 2017, 19:27

      слишком много просят за него

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 20 апреля 2017, 18:40

      100 слишком много, в итоге продадите за 30

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