«Торино» намерен получить на продаже Белотти 100 миллионов

первый сезон играет только, Иммобиле от них уже уходил в Дортмунд, при этом забивал сезона 2 по 20 и больше и не заиграл, за Мбаппе и то просят 80 а парню только 18 исполнилось и видно что в игрока мирового класса вырастет, максимум 40 за Белотти, или оставить на следующий сезон и если он опять 30 забьёт то и за 70 можно продать, но 100 это только в Китай и то много
Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Андреа Белотти ближайшим летом. По словам функционера, в контракте форварда есть пункт о минимальной сумме отступных в размере 100 миллионов евро.
«У Белотти в контракте есть сума отступных, которая равна 100 миллионам евро. Но я хотел бы, чтобы он остался, даже если нам заплатят такую сумму. Это возможно, если он сам не захочет уходить. Я считаю, что он должен провести в составе «Торино» минимум еще один сезон», – заявил Кайро.
В текущем сезоне на счету Белотти 32 матча, 27 голов и четыре голевые передачи.