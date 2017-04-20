Спортивный директор «Локомотива» считает Миранчука надеждой сборной России на ЧМ-2018

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. По словам Штоффельсхауса, хавбек является надеждой сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Миранчук – успешный футболист, играет в сборной России и «Локомотиве» очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира. Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом.

Очень важно доверять молодым игрокам и давать им развиваться, так во всем мире. Если ты допускаешь, что молодой игрок будет вести себя на поле, как опытный футболист, тогда ты сам изначально сделал неправильные предположения, потому что всегда идет процесс развития молодых игроков», – заявил функционер.

В текущем сезоне на счету Миранчука 22 матча чемпионата России.