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  • Спортивный директор «Локомотива» считает Миранчука надеждой сборной России на ЧМ-2018

Спортивный директор «Локомотива» считает Миранчука надеждой сборной России на ЧМ-2018

20 апреля 2017, 15:10
12

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. По словам Штоффельсхауса, хавбек является надеждой сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Миранчук – успешный футболист, играет в сборной России и «Локомотиве» очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира. Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом.

Очень важно доверять молодым игрокам и давать им развиваться, так во всем мире. Если ты допускаешь, что молодой игрок будет вести себя на поле, как опытный футболист, тогда ты сам изначально сделал неправильные предположения, потому что всегда идет процесс развития молодых игроков», – заявил функционер.

В текущем сезоне на счету Миранчука 22 матча чемпионата России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Локомотив Россия Миранчук Алексей
Комментарии (12)
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Evklid
1492691477
Блин,если бы все украинские спортики выступали за Украину-сколько бы они народу переманили из сборных России
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Atom2020
1492694016
Чо это вдруг спортивный директор Локомотива решил высказаться о надеждах сборной России? И было бы странно от него услышать что-то другое в стиле: "ахахахаха ... да неееее ... что вы ... Миранчук же г**но" ... или ... "Надежда сборной России по футболу - это Дзюба" ... ну очевидно же что он скажет ... уже даже новости не о чем писать, настолько скучный чемпионат ...
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Baggio1986
1492695558
За год прямо станет топ игроком)))) у нас таких перспективных куча,один Кокорин чего стоит,его до 35 лет на руках будут носить и считать надеждой сборной)))
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paracetamol
1492706021
Коку тоже таким считали. Как на бабки попадет, все, как обрезало.
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Kulimen
1492707251
Да, результативностью он в этом году блещет, и в сборной также. Еще и ныл половину сезона...это точно наша надежда.
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Nesterenko
1492733186
Талантливый футболист.
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anri1703
1492736436
Мда тоесть все так плохо у нас
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