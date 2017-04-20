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    Спортивный директор «Локомотива» считает Миранчука надеждой сборной России на ЧМ-2018

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. По словам Штоффельсхауса, хавбек является надеждой сборной России на чемпионате мира 2018 года.

    «Миранчук – успешный футболист, играет в сборной России и «Локомотиве» очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира. Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом.

    Очень важно доверять молодым игрокам и давать им развиваться, так во всем мире. Если ты допускаешь, что молодой игрок будет вести себя на поле, как опытный футболист, тогда ты сам изначально сделал неправильные предположения, потому что всегда идет процесс развития молодых игроков», – заявил функционер.

    В текущем сезоне на счету Миранчука 22 матча чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    20.04.2017 15:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 апреля 2017, 04:00

      Мда тоесть все так плохо у нас

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 апреля 2017, 03:06

      Талантливый футболист.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 апреля 2017, 19:54

      Да, результативностью он в этом году блещет, и в сборной также. Еще и ныл половину сезона...это точно наша надежда.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 19:33

      Коку тоже таким считали. Как на бабки попадет, все, как обрезало.

      1
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 20 апреля 2017, 16:39

      За год прямо станет топ игроком)))) у нас таких перспективных куча,один Кокорин чего стоит,его до 35 лет на руках будут носить и считать надеждой сборной)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Baggio1986 20 апреля 2017, 16:53

      Это знаете как раньше было...В роде бы учились вместе, в роде бы дружили, а как попал на работу в органы, сразу чмошником стал....Но это были другие времена. Сейчас все по большому счету переменилось к лучшему....Вот и Миранчук, что важнее бабки или имя..?!)

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 апреля 2017, 16:13

      Чо это вдруг спортивный директор Локомотива решил высказаться о надеждах сборной России? И было бы странно от него услышать что-то другое в стиле: "ахахахаха ... да неееее ... что вы ... Миранчук же г**но" ... или ... "Надежда сборной России по футболу - это Дзюба" ... ну очевидно же что он скажет ... уже даже новости не о чем писать, настолько скучный чемпионат ...

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 20 апреля 2017, 15:31

      Блин,если бы все украинские спортики выступали за Украину-сколько бы они народу переманили из сборных России

      -3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Evklid 20 апреля 2017, 16:59

      ты это к чему?

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark > Evklid 20 апреля 2017, 18:43

      У него корни белорусские

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Diesel133 20 апреля 2017, 21:19

      к тому,сколько украинцев выбирают Россию,а не Украину

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Evklid 20 апреля 2017, 23:37

      Потому, что не х* в Хохляндии делать

      -1
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