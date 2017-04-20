Семак: «Думаю, по итогам сезона «Уфа» окажется на том месте, которое заслужила»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА, а также рассказал о состоянии нападающего уфимцев Сильвестра Игбуна.

– Сейчас мы увидели, что Силвестр Игбун занимается в общей группе. Каково его состояние?

– Он начинает тренироваться вместе с командой, так что посмотрим по состоянию, насколько мы сможем на него рассчитывать в игре с ЦСКА.

– В каком состоянии подходим ко встрече с действующим чемпионом страны?

– Подходим в хорошей форме, последние результаты, конечно, не очень нас радуют. В целом состояние нормальное, игроки готовы, положение в турнирной таблице смотрится надежно и оптимистично. Будем прибавлять, есть над чем работать – и в плане организации игры, и в плане завершения.

– В турнирную таблицу заглядываете, там все плотно идет?

– Конечно заглядываем, должны делать максимум, стараться выиграть каждый наш следующий матч, а в конце чемпионата посмотрим. Думаю, окажемся на том месте, которое заслужили.

Встреча «Уфа» – ЦСКА состоится 21 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.