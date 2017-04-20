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    Семак: «Думаю, по итогам сезона «Уфа» окажется на том месте, которое заслужила»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА, а также рассказал о состоянии нападающего уфимцев Сильвестра Игбуна.

    – Сейчас мы увидели, что Силвестр Игбун занимается в общей группе. Каково его состояние?

    – Он начинает тренироваться вместе с командой, так что посмотрим по состоянию, насколько мы сможем на него рассчитывать в игре с ЦСКА.

    – В каком состоянии подходим ко встрече с действующим чемпионом страны?

    – Подходим в хорошей форме, последние результаты, конечно, не очень нас радуют. В целом состояние нормальное, игроки готовы, положение в турнирной таблице смотрится надежно и оптимистично. Будем прибавлять, есть над чем работать – и в плане организации игры, и в плане завершения.

    – В турнирную таблицу заглядываете, там все плотно идет?

    – Конечно заглядываем, должны делать максимум, стараться выиграть каждый наш следующий матч, а в конце чемпионата посмотрим. Думаю, окажемся на том месте, которое заслужили.

    Встреча «Уфа» – ЦСКА состоится 21 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2017 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 апреля 2017, 18:31

      Сейчас его команда однозначно занимает не своё место. Место Уфы 14-15 в лучшем случае!

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      Рейтинг: +86

      Вервольф 20 апреля 2017, 13:05

      Ну вообще, команды редко оказываются на тех местах, которые НЕ заслужили))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2017, 12:50

      Если еще и тренером хорошим станет, то будет крут со всех сторон. Хотя и без этого степень его крутости крайне высока.

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