Иньеста намерен обыграть «Реал» в Мадриде для сохранения шансов на чемпионство

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признал закономерность вылета своей команды из Лиги чемпионов в 1/4 финала. Теперь стоит сосредоточиться на чемпионате Испании, считает он.

«Сегодня мы были в атаке не так эффективны, как обычно. Именно это стоило нам победы. Да, мы расстроены, что покидаем Лигу чемпионов, но успех в Примере зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу». И мы намерены этого добиться», – сказал Иньеста.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.