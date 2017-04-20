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    Иньеста намерен обыграть «Реал» в Мадриде для сохранения шансов на чемпионство

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признал закономерность вылета своей команды из Лиги чемпионов в 1/4 финала. Теперь стоит сосредоточиться на чемпионате Испании, считает он.

    «Сегодня мы были в атаке не так эффективны, как обычно. Именно это стоило нам победы. Да, мы расстроены, что покидаем Лигу чемпионов, но успех в Примере зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу». И мы намерены этого добиться», – сказал Иньеста.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: Goal.com

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    20.04.2017 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 20 апреля 2017, 21:15

      Все на похоронах а он про побед мечтает.

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 апреля 2017, 12:18

      Барса будет чемпионом

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