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    «Ростов Арена» будет сдана раньше срока

    В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018. Темпы работ превосходят ожидания оргкомитета «Россия-2018». Сообщается, что «Ростов Арена» будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – уже в октябре-ноябре нынешнего года, хотя первоначально объект планировалось сдать в декабре.

    «У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на «Ростов Арене» в 2017 году. Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме», – рассказал вице-премьер правительства РФ по спорту, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

    В середине ноября сборная России может провести товарищеский матч на «Ростов Арене». Соперником может стать сборная Боснии и Герцеговины.

    Источник: Известия

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    20.04.2017 07:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 19:31

      Молодцы ростовцы. Еще бы в ЛЕ попасть.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 апреля 2017, 18:32

      Команда будущего !!!!!!!!!!!!!!! Бердыева не отпускать!!!!!!!!! КАзань еще 20 лет играла бы в низших лигах,благодаря Бикеичу вышли на международный уровень,стали чемпионами,рвали Барсу и др,ушел Бикеич,где Рубин?Еле в середине таблицы ходит,игры нет,тренеры меняются,народ перестал ходить на футбол,не ценят добро!!!!!Ростову удачи,отпустите его,будет как РОтором!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 20 апреля 2017, 14:52

      главное, чтобы мужикам зарплату всю выплатили и не кинули, тогда стадион будет благословен...

      2
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 20 апреля 2017, 10:08

      Эта харашо.

      3
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