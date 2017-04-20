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«Ростов Арена» будет сдана раньше срока

20 апреля 2017, 07:50
5

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018. Темпы работ превосходят ожидания оргкомитета «Россия-2018». Сообщается, что «Ростов Арена» будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – уже в октябре-ноябре нынешнего года, хотя первоначально объект планировалось сдать в декабре.

«У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на «Ростов Арене» в 2017 году. Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме», – рассказал вице-премьер правительства РФ по спорту, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

В середине ноября сборная России может провести товарищеский матч на «Ростов Арене». Соперником может стать сборная Боснии и Герцеговины.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Ростов Россия Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Доброе Зло.
1492672096
Эта харашо.
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Алекс Таранов
1492689156
главное, чтобы мужикам зарплату всю выплатили и не кинули, тогда стадион будет благословен...
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Mahone
1492702333
Команда будущего !!!!!!!!!!!!!!! Бердыева не отпускать!!!!!!!!! КАзань еще 20 лет играла бы в низших лигах,благодаря Бикеичу вышли на международный уровень,стали чемпионами,рвали Барсу и др,ушел Бикеич,где Рубин?Еле в середине таблицы ходит,игры нет,тренеры меняются,народ перестал ходить на футбол,не ценят добро!!!!!Ростову удачи,отпустите его,будет как РОтором!!!!!!!!!
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paracetamol
1492705861
Молодцы ростовцы. Еще бы в ЛЕ попасть.
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