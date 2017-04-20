«Ростов Арена» будет сдана раньше срока

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018. Темпы работ превосходят ожидания оргкомитета «Россия-2018». Сообщается, что «Ростов Арена» будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – уже в октябре-ноябре нынешнего года, хотя первоначально объект планировалось сдать в декабре.

«У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на «Ростов Арене» в 2017 году. Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме», – рассказал вице-премьер правительства РФ по спорту, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

В середине ноября сборная России может провести товарищеский матч на «Ростов Арене». Соперником может стать сборная Боснии и Герцеговины.