Еременко подал апелляцию на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации. Напомним, финна отстранили от футбольной деятельности за положительный допинг-тест.

«Мы получили полный текст решения УЕФА. Обратились в CAS, но по срокам ответа от инстанции пока ничего сказать не могу», – рассказал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

В нынешнем сезоне Еременко успел провести за ЦСКА девять матчей в российской Премьер-лиге, забив в них три мяча и сделав две голевые передачи. В его крови был обнаружен кокаин.