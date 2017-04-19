Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Еременко подал апелляцию на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации. Напомним, финна отстранили от футбольной деятельности за положительный допинг-тест.

    «Мы получили полный текст решения УЕФА. Обратились в CAS, но по срокам ответа от инстанции пока ничего сказать не могу», – рассказал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

    В нынешнем сезоне Еременко успел провести за ЦСКА девять матчей в российской Премьер-лиге, забив в них три мяча и сделав две голевые передачи. В его крови был обнаружен кокаин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2017 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 19 апреля 2017, 23:52

      наивный наркоша

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 20:56

      Ромчик карьера твоя в ЦСКА the end, может еще в финском чемпи и сыграешь, но в конюшне все

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 19 апреля 2017, 18:53

      ромка забей и нюхани :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 19 апреля 2017, 18:07

      Да не браток, это крест...можешь вешать бутсы на гвоздь, и паровозы, колеса, дороги!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 17:52

      Не нормально, кокаин нюхает и апеляцию подаёт, за такие дела пожизненно надо удалять, одно дело находят непонятные запрещённые препараты, которые во всех пищевых добавках, другое дело КОКАИН, наркотик для богачей, в человека он может попасть только через 100 баксов и нос, он же спортсмен, им вообще даже пить нельзя, а он ещё и недоволен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > NEON-SM 19 апреля 2017, 20:00

      в англии пиво пьют спокойно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 17:34

      Меня прикалывают новости, в которых упоминается Егор Титов) и болельщики разных клубов начинают лепить, мол сука брамонтанавая)) а в профессиональном футбольном клубе армии играл вообще нарк, хуяривший КОКАИН)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Д Альбертини 19 апреля 2017, 18:12

      Сколько кокаин держится в моче?

      Метаболиты (продукты обмена) наркотика можно обнаружить в моче в течение 2 – 3 суток.

      Сколько кокаин держится в крови?

      Определение кокаина в крови возможно в течение нескольких часов после приема дозы. Если анализ дал положительный результат, то это свидетельствует всего лишь о факте однократного употребления. Но если плотно употреблять до 5 суток!

      Так что долбят все! кто то больше кто то меньше! Просто Еременко лихо долбил что его спалили_)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Benifacto 19 апреля 2017, 18:16

      скорее всего очень лихо))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11