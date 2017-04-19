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  • Еременко подал апелляцию на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации

Еременко подал апелляцию на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации

19 апреля 2017, 17:29
9

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА по двухлетней дисквалификации. Напомним, финна отстранили от футбольной деятельности за положительный допинг-тест.

«Мы получили полный текст решения УЕФА. Обратились в CAS, но по срокам ответа от инстанции пока ничего сказать не могу», – рассказал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

В нынешнем сезоне Еременко успел провести за ЦСКА девять матчей в российской Премьер-лиге, забив в них три мяча и сделав две голевые передачи. В его крови был обнаружен кокаин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (9)
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Д Альбертини
1492612453
Меня прикалывают новости, в которых упоминается Егор Титов) и болельщики разных клубов начинают лепить, мол сука брамонтанавая)) а в профессиональном футбольном клубе армии играл вообще нарк, хуяривший КОКАИН)))
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NEON-SM
1492613570
Не нормально, кокаин нюхает и апеляцию подаёт, за такие дела пожизненно надо удалять, одно дело находят непонятные запрещённые препараты, которые во всех пищевых добавках, другое дело КОКАИН, наркотик для богачей, в человека он может попасть только через 100 баксов и нос, он же спортсмен, им вообще даже пить нельзя, а он ещё и недоволен
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Benifacto
1492614444
Да не браток, это крест...можешь вешать бутсы на гвоздь, и паровозы, колеса, дороги!
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Mr_Murder
1492617231
ромка забей и нюхани :)
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Mr. Tony Stark
1492624597
Ромчик карьера твоя в ЦСКА the end, может еще в финском чемпи и сыграешь, но в конюшне все
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kvm
1492635131
наивный наркоша
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