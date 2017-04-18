Аллегри: «Проблемы «Барселоны» в обороне не решились за одну неделю»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, первая встреча завершилась победой итальянцев со счетом 3:0.

«Не думаю, что проблемы «Барселоны» в обороне решились за одну неделю. И мы должны этим воспользоваться. Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, что «Барселона» за неделю изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Надо стараться не думать о счете. Завтра мы попытаемся снова выиграть.

Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то крайне незначительные. У «Барселоны» есть три важных нападающих, но я уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться. Победа в четвертьфинале – это еще не победа в Лиге чемпионов. Она выведет нас в полуфинал. Это, конечно, существенный шаг на пути в Кардифф. И мы должны сделать этот шаг», – сказал Аллегри.

Матч состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.