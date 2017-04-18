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    Аллегри: «Проблемы «Барселоны» в обороне не решились за одну неделю»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, первая встреча завершилась победой итальянцев со счетом 3:0.

    «Не думаю, что проблемы «Барселоны» в обороне решились за одну неделю. И мы должны этим воспользоваться. Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, что «Барселона» за неделю изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Надо стараться не думать о счете. Завтра мы попытаемся снова выиграть.

    Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то крайне незначительные. У «Барселоны» есть три важных нападающих, но я уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться. Победа в четвертьфинале – это еще не победа в Лиге чемпионов. Она выведет нас в полуфинал. Это, конечно, существенный шаг на пути в Кардифф. И мы должны сделать этот шаг», – сказал Аллегри.

    Матч состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 21:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 19 апреля 2017, 04:10

      Если барсе такого судью дадут как в матче Реал-Бавария, то в жизни не пройдете.

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 18 апреля 2017, 23:54

      завтар поглядим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 18 апреля 2017, 21:31

      Дани Алвес вернулся на Камп Ноу: перед тренировкой вышел на поле, упал на колени перед эмблемой Барсы и принялся ее целовать. (не шутка, видел фото)

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 апреля 2017, 21:12

      даже и не сомневаюсь что пройдете, мало того поставлю на победу юве!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear > Павел Буре 19 апреля 2017, 00:15

      ...на ничью...

      0
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