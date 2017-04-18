Энрике: «Задача «Барселоны» – забить «Ювентусу» пять голов на «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Напомним, что в первой встрече в Турине сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 0:3.

«Я бы конечно предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с «ПСЖ». С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше – не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять.

Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на «Камп Ноу» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю», – сказал Энрике.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.