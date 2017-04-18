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    Энрике: «Задача «Барселоны» – забить «Ювентусу» пять голов на «Камп Ноу»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Напомним, что в первой встрече в Турине сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 0:3.

    «Я бы конечно предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с «ПСЖ». С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше – не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять.

    Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на «Камп Ноу» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

    Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю», – сказал Энрике.

    Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 16:59
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 18 апреля 2017, 22:07

      вполне реально, два левых пендаля от двух клоунов нигера и индейца и дело сделано

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 апреля 2017, 21:25

      Нужен судья что на матче с ПСЖ в испании

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 18 апреля 2017, 20:30

      Не ну задача-то правильная конечно. Вопрос в реализации. И 3:0 - не приговор. Тем интересней смотреть, зная на что способна Барса ...

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 20:20

      Я думаю, что в нем говорят амбиции! Конечно "Барселона" топ-клуб, великий клуб и с этим никто не спорит, вот только и "Ювентус" не мальчик для битья, он не "Париж", который распался на молекулы в Испании. "Ювентус" имеет очень крепкую оборону и опорную зону, которая может быть не так быстра и технична, но в контратаку убегают и на стандартах играют будь здоров. "Сине-гранатовым" будет не легко, не легко. Но если они выйдут в следующий раунд и обыграют "Юве", это наверное будет самый не вероятный камбэк в истории футбола.

      0
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      Рейтинг: +51

      ali2004 > Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 22:43

      Иногда мне кажется, что ты бот

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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > ali2004 19 апреля 2017, 00:54

      Разве боты пишут с ошибками?))

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 апреля 2017, 20:12

      Отсосиновик!

      0
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 18 апреля 2017, 19:30

      Забить пять голов, чтобы выйти в полуфинал и в первом матче опять кучу пропустить...и отыгрываться опять...не пройдут Юве

      1
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      Рейтинг: +26

      tehno 18 апреля 2017, 19:28

      Два чуда не бывает, Юве не ПСЖ, итальянцы реально упрутся, Барса сама себя нагнула....так претенденты на чемпионство в лиге играть не должны...

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 апреля 2017, 19:15

      Ювентус победитель ЛЧ в этом году! мое мнение

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > SunRomeS 18 апреля 2017, 20:21

      Я не думаю! Если Мадрид подойдет и пройдет в финал, то просто так "Юве" кубок не получит!

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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 18 апреля 2017, 19:15

      Главное, не забыть судей предупредить, что надо пять забить...

      2
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      Рейтинг: +26

      tehno > Johnny2la 18 апреля 2017, 19:35

      Это точно, только судьи могу теперь все решить...

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 апреля 2017, 19:10

      наверное тогда ЮВЕНТУС домино будет играть

      0
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