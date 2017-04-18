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  • Энрике: «Задача «Барселоны» – забить «Ювентусу» пять голов на «Камп Ноу»

Энрике: «Задача «Барселоны» – забить «Ювентусу» пять голов на «Камп Ноу»

18 апреля 2017, 16:59
28

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Напомним, что в первой встрече в Турине сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 0:3.

«Я бы конечно предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с «ПСЖ». С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше – не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять.

Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на «Камп Ноу» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю», – сказал Энрике.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Барселона Ювентус Энрике Луис
Комментарии (28)
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filosof sparty
1492524416
Ну так то молодец Энрике, не унывает и настраивает на бой! Но мне кажется, в этот раз номер не пройдёт-уж больно искушённый соперник
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Mahone
1492524620
Думаю справятся!!!!!!!!!!!! Верю В БАРСУ
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ArmyaneVpered
1492525212
Ювентус - не псж. Такой хуйни не будет
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sidul1
1492526772
Ювентус выйграет финал
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84aivengo
1492527739
два хоть забейте... это вам не псж...
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Andrering87
1492528570
он вообще думает чего он говорит...Ювентус не ПСЖ,тут такого не будет....да как бы не проиграть и второй матч им....
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Alex Flash
1492529252
Синьор Энрике спец по наступанию на одни и те же грабли трижды
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Johnny2la
1492532106
Главное, не забыть судей предупредить, что надо пять забить...
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SunRomeS
1492532156
Ювентус победитель ЛЧ в этом году! мое мнение
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jaxtr
1492533004
Забить пять голов, чтобы выйти в полуфинал и в первом матче опять кучу пропустить...и отыгрываться опять...не пройдут Юве
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