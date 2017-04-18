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    Каррера: «Сегодня просто поздравим «Спартак», а празднования оставим до конца сезона»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ» поздравил болельщиков, руководство, ветеранов и игроков с 95-летием клуба. Также специалист поделился впечатлениями от спартаковского музея и отметил, что все празднования красно-белые отложат на конец сезона.

    – Прежде всего, с днем рождения, «Спартак». Сегодня очень важный день. Хочу поздравить руководство, ветеранов и игроков. Они позволили «Спартаку» стать великой командой с богатой историей и традициями. «Спартак» – это одна из самых важных команд России. Еще до прихода в клуб мне рассказывали, что «Спартак» – это как русский «Ювентус». Знаю, что у «Спартака» теплые болельщики, которые всегда поддерживают команду. Хочу поздравить и поблагодарить за то, что они являются нашим 12-м игроком.

    – Какие впечатления у Вас остались от музея «Спартака»?

    – Думаю, это великолепный музей. Тот, кто посещает его и дышит этой историей, переполняется эмоциями. Там можно понять, кем является «Спартак».

    – Были ли сегодня празднования и поздравления?

    – Сегодня мы просто поздравим «Спартак» в честь дня рождения, а празднование оставим до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2017 16:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 20:29

      А мне кажется это символично, что ФК "Спартак" сделал такой подарок в виде первого места в таблице на свое 95 юбилей. Если он сможет завоевать чемпионский титул, это будет настоящим подарком для его преданных поклонников, которые ждут этого лет 10-15. Я например просто был счастлив когда в 2014 году Реал Мадрид выиграл свою дессиму, потому, что люблю и болею за эту команду уже 15 лет. Это прекрасно когда твоя любимая команда, что-то выигрывает, это делает тебя немного счастливее...

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 18 апреля 2017, 18:36

      вот всё правильно сказал: всех поздравил, поблагодарил, выразил восхищение и напомнил, что сначала надо добиться цели, а потом уже отмечать победу!

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 17:18

      Два следующих тура решат!!!!!!!!!РОстов и ЦСКА пройдем,там видно будет,да и соперники думаю будут терять очки

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 апреля 2017, 16:44

      Всё верно. Праздновать и расслабляться можно только тогда, когда чемпионство оформлено и лидер недосягаем. А так - всякое может быть. Ну, а с расслабухой только в двух матчах с "Ростовом" и ЦСКА можно потерять шесть очков. И ножки тогда затрясутся. Сможет Каррера всё это внушить игрокам, то и станет "Спартак" чемпионом. Вполне заслуженно!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 18 апреля 2017, 16:35

      Ну уж не до конца, а пораньше....!

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