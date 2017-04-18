Каррера: «Сегодня просто поздравим «Спартак», а празднования оставим до конца сезона»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ» поздравил болельщиков, руководство, ветеранов и игроков с 95-летием клуба. Также специалист поделился впечатлениями от спартаковского музея и отметил, что все празднования красно-белые отложат на конец сезона.

– Прежде всего, с днем рождения, «Спартак». Сегодня очень важный день. Хочу поздравить руководство, ветеранов и игроков. Они позволили «Спартаку» стать великой командой с богатой историей и традициями. «Спартак» – это одна из самых важных команд России. Еще до прихода в клуб мне рассказывали, что «Спартак» – это как русский «Ювентус». Знаю, что у «Спартака» теплые болельщики, которые всегда поддерживают команду. Хочу поздравить и поблагодарить за то, что они являются нашим 12-м игроком.

– Какие впечатления у Вас остались от музея «Спартака»?

– Думаю, это великолепный музей. Тот, кто посещает его и дышит этой историей, переполняется эмоциями. Там можно понять, кем является «Спартак».

– Были ли сегодня празднования и поздравления?

– Сегодня мы просто поздравим «Спартак» в честь дня рождения, а празднование оставим до конца сезона.