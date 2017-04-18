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    Иньеста: «В Турине «Барселона» все сделала ужасно, но мы верим, что можем переломить ход борьбы»

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что сине-гранатовые постараются переломить ход противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По словам полузащитника, каталонцам нужно идеально провести ответную встречу.

    Напомним, в первой игре «блауграна» уступила со счетом 0:3.

    «Счет плохой. В Турине мы все сделали неважно. Ужасно все сделали, если откровенно. Так что задача трудная. Тем более, что это Лига чемпионов. Но у нас найдутся аргументы. Мы верим, что можем переломить ход борьбы. Это и есть наша цель.

    Надо взять ход игры под контроль и создавать моменты, чтобы «Ювентус» не чувствовал себя в безопасности. Вот наш подход. Мы должны провести идеальный во всех смыслах матч – тактически, психологически и физически», – сказал Иньеста.

    Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 15:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 18:48

      псж были в ответки никакие, да и судья помог, с Юве 120% не прокатит, как бы ещё разок не проиграть, думаю сыграют в голевую ничью

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 апреля 2017, 18:04

      Макаронники упрутся, так что шансы "Барсы", стремительным домкратом, несутся к 0.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 апреля 2017, 17:03

      даже судья не поможет,Барселона за бортом

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 18 апреля 2017, 16:41

      2-2 железо!)

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 18 апреля 2017, 16:01

      2 раза за сезон? посмотрим

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