Иньеста: «В Турине «Барселона» все сделала ужасно, но мы верим, что можем переломить ход борьбы»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что сине-гранатовые постараются переломить ход противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По словам полузащитника, каталонцам нужно идеально провести ответную встречу.

Напомним, в первой игре «блауграна» уступила со счетом 0:3.

«Счет плохой. В Турине мы все сделали неважно. Ужасно все сделали, если откровенно. Так что задача трудная. Тем более, что это Лига чемпионов. Но у нас найдутся аргументы. Мы верим, что можем переломить ход борьбы. Это и есть наша цель.

Надо взять ход игры под контроль и создавать моменты, чтобы «Ювентус» не чувствовал себя в безопасности. Вот наш подход. Мы должны провести идеальный во всех смыслах матч – тактически, психологически и физически», – сказал Иньеста.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.