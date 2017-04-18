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  • Иньеста: «В Турине «Барселона» все сделала ужасно, но мы верим, что можем переломить ход борьбы»

Иньеста: «В Турине «Барселона» все сделала ужасно, но мы верим, что можем переломить ход борьбы»

18 апреля 2017, 15:57
5

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что сине-гранатовые постараются переломить ход противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По словам полузащитника, каталонцам нужно идеально провести ответную встречу.

Напомним, в первой игре «блауграна» уступила со счетом 0:3.

«Счет плохой. В Турине мы все сделали неважно. Ужасно все сделали, если откровенно. Так что задача трудная. Тем более, что это Лига чемпионов. Но у нас найдутся аргументы. Мы верим, что можем переломить ход борьбы. Это и есть наша цель.

Надо взять ход игры под контроль и создавать моменты, чтобы «Ювентус» не чувствовал себя в безопасности. Вот наш подход. Мы должны провести идеальный во всех смыслах матч – тактически, психологически и физически», – сказал Иньеста.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Барселона Ювентус Иньеста Андрес
Комментарии (5)
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Cosh18
1492520469
2 раза за сезон? посмотрим
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Чеба
1492522870
2-2 железо!)
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sidul1
1492524183
даже судья не поможет,Барселона за бортом
Ответить
Tostao
1492527851
Макаронники упрутся, так что шансы "Барсы", стремительным домкратом, несутся к 0.
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NEON-SM
1492530511
псж были в ответки никакие, да и судья помог, с Юве 120% не прокатит, как бы ещё разок не проиграть, думаю сыграют в голевую ничью
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