«Манчестер Сити» готов купить Санчеса за 50 миллионов

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант приобретения нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. Сумма данного трансфера может составить 50 миллионов евро.

Действующий контракт форварда с «Арсеналом» заканчивается в середине 2018 года. Стороны пока не могут договориться о продлении данного соглашения. В текущем сезоне футболист провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 18 голов, а также отдал восемь результативных передач.