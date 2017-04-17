Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» готов купить Санчеса за 50 миллионов

    Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант приобретения нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. Сумма данного трансфера может составить 50 миллионов евро.

    Действующий контракт форварда с «Арсеналом» заканчивается в середине 2018 года. Стороны пока не могут договориться о продлении данного соглашения. В текущем сезоне футболист провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 18 голов, а также отдал восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11