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    Трабукки: «Спартак» начнет переговоры с Каррерой после завоевания чемпионства»

    Известный футбольный агент Марко Трабукки считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера намерен остаться в команде после завершения текущего сезона. Он заявил, что итальянского специалиста все устраивает в России.

    «Спартак» чемпион? Я думаю, да. «Зенит» точно не отыграется, а ЦСКА будет тяжело. Интересный матч будет 30 апреля между ЦСКА и «Спартаком».

    Каррера? Да, я читал, что он может уйти в Италию. Но я думаю, что ему хорошо здесь, и он захочет остаться. Переговоры о продлении контракта не ведутся. Пройдут после окончания чемпионата, после решения задачи – чемпионства», – заявил Трабукки.

    Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Каррере со стороны «Ромы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 07:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 11:01

      Каррера сказку сделал былью.
      Спасибо Массимо.

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 08:41

      Трабукки, кстати, в середине сезона говорил, что с таким составом даже Анчелоти не сделал бы Спартак чемпионом

      2
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 17 апреля 2017, 08:24

      Спасибо,Массимо!!!ты настоящий Спартак и за тобой идут Спартанцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2017, 08:17

      Останься с нами и сделай чудо в Лиге Чепионов.

      5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:38

      Думаю тоже,что не уйдет!!!!!!!!!!!!1Получается со Спартаком!!!!!!!!!Оставайся и спасибо за результат

      3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 07:21

      я думаю, Карерра не уйдет. Смысла нет, сейчас менять клуб.

      5
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