Трабукки: «Спартак» начнет переговоры с Каррерой после завоевания чемпионства»

Известный футбольный агент Марко Трабукки считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера намерен остаться в команде после завершения текущего сезона. Он заявил, что итальянского специалиста все устраивает в России.

«Спартак» чемпион? Я думаю, да. «Зенит» точно не отыграется, а ЦСКА будет тяжело. Интересный матч будет 30 апреля между ЦСКА и «Спартаком».

Каррера? Да, я читал, что он может уйти в Италию. Но я думаю, что ему хорошо здесь, и он захочет остаться. Переговоры о продлении контракта не ведутся. Пройдут после окончания чемпионата, после решения задачи – чемпионства», – заявил Трабукки.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Каррере со стороны «Ромы».