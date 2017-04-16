Месси не поедет в офис ФИФА и не планирует извиняться

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи.

Напомним, форвард был приглашен ФИФА на встречу с целью разбирательства по поводу эпизода, произошедшего в отборочном матче к ЧМ-2018 с Чили (1:0). В той встрече лидер аргентинцев оскорбил нецензурными выражениями бокового арбитра, в результате чего был отстранен от выступления за команду на четыре игры и подвергнут денежному штрафу. Сам Месси при этом не признал свою вину, подчеркнув, что не оскорблял судью, а выругался в воздух.

Ранее в ФИФА заявили, что готовы сократить дисквалификацию футболисту до двух матчей, если он прилетит в Швейцарию и извинится за свое поведение.

По информации Cope, Месси не намерен ехать в Цюрих и извиняться.

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