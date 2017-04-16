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Месси не поедет в офис ФИФА и не планирует извиняться

16 апреля 2017, 16:13
11

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи.

Напомним, форвард был приглашен ФИФА на встречу с целью разбирательства по поводу эпизода, произошедшего в отборочном матче к ЧМ-2018 с Чили (1:0). В той встрече лидер аргентинцев оскорбил нецензурными выражениями бокового арбитра, в результате чего был отстранен от выступления за команду на четыре игры и подвергнут денежному штрафу. Сам Месси при этом не признал свою вину, подчеркнув, что не оскорблял судью, а выругался в воздух.

Ранее в ФИФА заявили, что готовы сократить дисквалификацию футболисту до двух матчей, если он прилетит в Швейцарию и извинится за свое поведение.

По информации Cope, Месси не намерен ехать в Цюрих и извиняться.

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Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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Тони Монтана Б
1492348695
Гордый))
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Аристократ Олжик
1492349060
Влепите ему до конца отборочного раунда . . . докажите, что в футболе "особенных" не бывает, и что даже золотому мальчику, не все дозволено
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MGG
1492349410
Вот она вся сущьность Лео
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Болельщик Реал Мадрида
1492349472
Уважаемые пользователи сайта, вы хотя бы обращайте внимание на то кто новостной источник той или иной новости. Все новости от сайта "Бомбардир.ру" это не достоверная и не проверенная информация. Я понимаю если бы с подобным заголовком выходила испанская газета "Marca" или лондонская "The Times", но нет, это просто "Утка" от "Бомбардир.ру".
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Nikiforof
1492350104
Злобный карлик.
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САНЁК17
1492351410
Ты себя плохо ведешь.Золотой мяч опять РОНУ достанется, смотре не перегибай палку.
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Luis Figo
1492351464
поехать и извинится то признание вины! правильно делает, что не будет извинятся за то чего не совершал!
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pegas1276
1492353787
чего типо бессмертный, думает пуп земли, зал@паться на ФИФА "респект и уважуха", нун ню посмотрим...
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Черемшанец
1492403230
ох и любят эти чинуши что б перед ними присмыкались!! еще и условия ставят , мол вот приедет извинится, тогда уберут запрет!! на ровном месте придумали/ раздули конфликт, еще и игрок типа самый виноватый!:)) если за ругань в сторону судей запрещать играть, тогда всех игроков и особенно болельщиков не пускайте на матчи!!:)) в каждом матче на судей все орут и ругаются!:))
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