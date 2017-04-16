Месси не поедет в офис ФИФА и не планирует извиняться

ох и любят эти чинуши что б перед ними присмыкались!! еще и условия ставят , мол вот приедет извинится, тогда уберут запрет!! на ровном месте придумали/ раздули конфликт, еще и игрок типа самый виноватый!:)) если за ругань в сторону судей запрещать играть, тогда всех игроков и особенно болельщиков не пускайте на матчи!!:)) в каждом матче на судей все орут и ругаются!:))
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи.
Напомним, форвард был приглашен ФИФА на встречу с целью разбирательства по поводу эпизода, произошедшего в отборочном матче к ЧМ-2018 с Чили (1:0). В той встрече лидер аргентинцев оскорбил нецензурными выражениями бокового арбитра, в результате чего был отстранен от выступления за команду на четыре игры и подвергнут денежному штрафу. Сам Месси при этом не признал свою вину, подчеркнув, что не оскорблял судью, а выругался в воздух.
Ранее в ФИФА заявили, что готовы сократить дисквалификацию футболисту до двух матчей, если он прилетит в Швейцарию и извинится за свое поведение.
По информации Cope, Месси не намерен ехать в Цюрих и извиняться.
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