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    Месси не поедет в офис ФИФА и не планирует извиняться

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи.

    Напомним, форвард был приглашен ФИФА на встречу с целью разбирательства по поводу эпизода, произошедшего в отборочном матче к ЧМ-2018 с Чили (1:0). В той встрече лидер аргентинцев оскорбил нецензурными выражениями бокового арбитра, в результате чего был отстранен от выступления за команду на четыре игры и подвергнут денежному штрафу. Сам Месси при этом не признал свою вину, подчеркнув, что не оскорблял судью, а выругался в воздух.

    Ранее в ФИФА заявили, что готовы сократить дисквалификацию футболисту до двух матчей, если он прилетит в Швейцарию и извинится за свое поведение.

    По информации Cope, Месси не намерен ехать в Цюрих и извиняться.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 16:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 17 апреля 2017, 07:27

      ох и любят эти чинуши что б перед ними присмыкались!! еще и условия ставят , мол вот приедет извинится, тогда уберут запрет!! на ровном месте придумали/ раздули конфликт, еще и игрок типа самый виноватый!:)) если за ругань в сторону судей запрещать играть, тогда всех игроков и особенно болельщиков не пускайте на матчи!!:)) в каждом матче на судей все орут и ругаются!:))

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 апреля 2017, 17:43

      чего типо бессмертный, думает пуп земли, зал@паться на ФИФА "респект и уважуха", нун ню посмотрим...

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 апреля 2017, 17:04

      поехать и извинится то признание вины! правильно делает, что не будет извинятся за то чего не совершал!

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Luis Figo 16 апреля 2017, 17:33

      Я посмотрю, что он скажет если Аргентина не выйдет из группы))) Сборная Аргентины с "великим" Месси и... в пролете! В конечном счете не так важно кто там прав или не прав, есть задача выйти в финальную часть... репутация сборной и игроков... Ставить это на кон из-за личных амбиций глупо и не профессионально.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > serglider 16 апреля 2017, 21:52

      Один не забитый пенальти в финале, изменил Месси. После этого пенальти сколько нехороших слов услышал Месси в свой адрес, и пресса его хаила и до сих пор хаит! Я скажу, что в сборной только и он норм играет, а другие спят! Один на поле не воин!

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 17:03

      Ты себя плохо ведешь.Золотой мяч опять РОНУ достанется, смотре не перегибай палку.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 апреля 2017, 16:41

      Злобный карлик.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2017, 16:31

      Уважаемые пользователи сайта, вы хотя бы обращайте внимание на то кто новостной источник той или иной новости. Все новости от сайта "Бомбардир.ру" это не достоверная и не проверенная информация. Я понимаю если бы с подобным заголовком выходила испанская газета "Marca" или лондонская "The Times", но нет, это просто "Утка" от "Бомбардир.ру".

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      Рейтинг: +20

      MGG 16 апреля 2017, 16:30

      Вот она вся сущьность Лео

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 апреля 2017, 16:24

      Влепите ему до конца отборочного раунда . . . докажите, что в футболе "особенных" не бывает, и что даже золотому мальчику, не все дозволено

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 16 апреля 2017, 16:18

      Гордый))

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