Ловчев: «ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) отметил слабость атаки московского клуба и выразил мнение, что армейцы не смогут побороться за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Скучновато. К сожалению, пока ЦСКА не может найти замену ушедшим нападающим – Думбия, Мусе.

Оланаре, Витиньо вроде тоже умелые ребята, но КПД их действий очень мал. Все, что создал ЦСКА, это не креатив армейской атаки, это ошибки «Ростова». Зато гостям ЦСКА вообще ничего не дал создать. Оборона обеих команд сыграла очень надежно.

Этот ЦСКА стали называть теневым фаворитом чемпионата. Мол, может, догнать. Но игра против «Ростова» убедила – ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство. Слишком большие проблемы с атакой», – сказал Ловчев.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.