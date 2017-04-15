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    Ловчев: «ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) отметил слабость атаки московского клуба и выразил мнение, что армейцы не смогут побороться за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    «Скучновато. К сожалению, пока ЦСКА не может найти замену ушедшим нападающим – Думбия, Мусе.

    Оланаре, Витиньо вроде тоже умелые ребята, но КПД их действий очень мал. Все, что создал ЦСКА, это не креатив армейской атаки, это ошибки «Ростова». Зато гостям ЦСКА вообще ничего не дал создать. Оборона обеих команд сыграла очень надежно.

    Этот ЦСКА стали называть теневым фаворитом чемпионата. Мол, может, догнать. Но игра против «Ростова» убедила – ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство. Слишком большие проблемы с атакой», – сказал Ловчев.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.04.2017 21:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 16 апреля 2017, 09:21

      Красиво, поёт.

      0
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      Рейтинг: +9

      Alexnet1982 16 апреля 2017, 07:53

      Ловчев! Заткнись!!!

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 апреля 2017, 03:46

      К сожалению в этот раз Ловчев прав. Атаки у ЦСКА нет и с такой атакой в ЛЧ делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 апреля 2017, 00:16

      - "ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство".
      Они не конкуренты с прошлого года. Загубил Лёня команду и свалил в "еврозону". Обычный путь всех лихоимцев.

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 апреля 2017, 00:10

      Поглядим ысшо... Теоретические шансы пока есть.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 апреля 2017, 21:56

      Хоть 3 место должны взять! Как говорится Ростову спасибо за ЛЧ! )))))))

      1
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