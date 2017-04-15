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Ловчев: «ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство»

15 апреля 2017, 21:48
6

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) отметил слабость атаки московского клуба и выразил мнение, что армейцы не смогут побороться за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Скучновато. К сожалению, пока ЦСКА не может найти замену ушедшим нападающим – Думбия, Мусе.

Оланаре, Витиньо вроде тоже умелые ребята, но КПД их действий очень мал. Все, что создал ЦСКА, это не креатив армейской атаки, это ошибки «Ростова». Зато гостям ЦСКА вообще ничего не дал создать. Оборона обеих команд сыграла очень надежно.

Этот ЦСКА стали называть теневым фаворитом чемпионата. Мол, может, догнать. Но игра против «Ростова» убедила – ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство. Слишком большие проблемы с атакой», – сказал Ловчев.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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_Kesh_Suntar_
1492282585
Хоть 3 место должны взять! Как говорится Ростову спасибо за ЛЧ! )))))))
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VIPded
1492290601
Поглядим ысшо... Теоретические шансы пока есть.
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+50/-50
1492290979
- "ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство". Они не конкуренты с прошлого года. Загубил Лёня команду и свалил в "еврозону". Обычный путь всех лихоимцев.
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petlyra
1492303606
К сожалению в этот раз Ловчев прав. Атаки у ЦСКА нет и с такой атакой в ЛЧ делать нечего.
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Alexnet1982
1492318434
Ловчев! Заткнись!!!
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hans6978T
1492323702
Красиво, поёт.
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