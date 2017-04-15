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    Паскуато и Бруно выйдут в атаке «Крыльев Советов», Будковский и Асильдаров сыграют на острие у «Анжи»

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Крыльев Советов» на поединок 23-го тура РФПЛ.

    «Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Будковский, Асильдаров.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович, Зуев, Бруно, Зотов, Божин.

    Матч состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    15.04.2017 16:11
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