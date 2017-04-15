Рамос: «Не думаю, что Пике думает плохо об испанцах, играющих в «Реале»

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос высказался о поведении защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес мадридского клуба.

«Когда Пике нападает на «Реал», на наш клуб, на наши цвета – это, конечно, оказывает влияние. Это то, чего я хотел бы избежать, то, что не стоит делать. Жерар такой человек – когда все тихо и спокойно, ему нужно всех взбодрить и получить порцию скандалов. Я и сам очень темпераментный. Но когда у тебя на руке капитанская повязка «Реала» и сборной Испании, ты вынужден думать иначе. Я считаю, что Пике не хотел сказать ничего плохого об испанцах, играющих в Мадриде», – сказал Рамос.

Напомним, ранее Пике высказал неприязнь к тем принципам, которыми руководствуются сотрудники и игроки «Реала».