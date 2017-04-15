Карасев готов обслужить московское дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что готов обслужить матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Ходят разговоры, что вам доверят встречу ЦСКА – «Спартак».

– Не могу ничего сказать. Не в курсе назначений на матчи. Решение принимается буквально за четыре-пять дней до тура.

– Если что, готовы с места в карьер окунуться в дерби?

– Думаю, да. Я в хорошей физической форме. Все делаю для того, чтобы быть в тонусе – тренируюсь каждый день. Сдал много нормативов в России и в УЕФА. Хотелось бы судить больше, но так сложилась ситуация. Готов полностью, и вчерашний матч тому подтверждение – если кто-то смотрел, то увидел, что мы провели игру на хорошем уровне.