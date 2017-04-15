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    Карасев готов обслужить московское дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что готов обслужить матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    Напомним, встреча пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    – Ходят разговоры, что вам доверят встречу ЦСКА – «Спартак».

    – Не могу ничего сказать. Не в курсе назначений на матчи. Решение принимается буквально за четыре-пять дней до тура.

    – Если что, готовы с места в карьер окунуться в дерби?

    – Думаю, да. Я в хорошей физической форме. Все делаю для того, чтобы быть в тонусе – тренируюсь каждый день. Сдал много нормативов в России и в УЕФА. Хотелось бы судить больше, но так сложилась ситуация. Готов полностью, и вчерашний матч тому подтверждение – если кто-то смотрел, то увидел, что мы провели игру на хорошем уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2017 00:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 07:23

      Нее. Проходите мимо Карасев)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 апреля 2017, 06:44

      Герой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 15 апреля 2017, 02:05

      Единственный нормальный судья

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > yudinvitalik 15 апреля 2017, 02:22

      карась, в одном из дерби уже судил...в том матче, ворота Спартака, он ухитрился поставить 2 пендаля! два!!! 1 наилевейший, второй спорный!

      как то вот так!

      0
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