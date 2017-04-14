Украинские тренеры во главе с Шевченко пройдут стажировку в «Челси»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что все наставники сборных разных возрастов в ближайшее время отправятся в Лондон, чтобы пройти стажировку в «Челси». По словам Шевченко, это решение было принято на сегодняшнем заседании Комитета национальных команд.

«Сегодня на заседании Комитета национальных сборных команд Украины состоялась очень конструктивная беседа. Такие встречи очень важны, потому что по ходу возникает очень много вопросов, и именно во время таких встреч мы можем быстренько их решать.

Дальнейшие наши планы? Все тренеры национальных сборных поедут на общую стажировку в «Челси» на несколько дней, чтобы посмотреть специфику работы, структуру академии и, будем надеяться, первой команды тоже», – заявил Шевченко.