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    «Эвертон» готов предложить Баркли новый контракт с увеличением зарплаты

    «Эвертон» планирует продлить контракт с полузащитником команды Россом Баркли. По информации источника, руководство мерсисайдцев готово предложить 23-летнему англичанину новое соглашение с увеличением заработной платы до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Сообщается, что «ириски» выставят футболиста на продажу, если тот откажется продлевать контракт с клубом.

    Напомним, что действующий договор Баркли с «Эвертоном» рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 29 матчах.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.04.2017 13:27
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