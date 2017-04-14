«Эвертон» готов предложить Баркли новый контракт с увеличением зарплаты

«Эвертон» планирует продлить контракт с полузащитником команды Россом Баркли. По информации источника, руководство мерсисайдцев готово предложить 23-летнему англичанину новое соглашение с увеличением заработной платы до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сообщается, что «ириски» выставят футболиста на продажу, если тот откажется продлевать контракт с клубом.

Напомним, что действующий договор Баркли с «Эвертоном» рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 29 матчах.