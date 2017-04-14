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    В УЕФА ожидают атаку дронов во время финала Лиги чемпионов в Кардиффе

    Руководство УЕФА выступило с обращением к властям Уэльса с просьбой на время финала Лиги чемпионов-2016/17 закрыть крышу стадиона в Кардиффе. В организации рассматривают вариант попытки террористической атаки во время матча при помощи беспилотных аппаратов – дронов.

    Финальный матч состоится 3 июня. На него уже делегировано 15 тысяч офицеров, в том числе вооруженные полицейские.

    Стоит отметить, что в УЕФА идут на такие меры после инцидента, который произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» во вторник, 11 апреля. У автобуса немецкой команды прогремели три взрыва, пострадало несколько человек, в том числе игрок «Боруссии».

    Источник: The Sun

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    14.04.2017 10:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 16:36

      Дроны это уже слишком...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 14 апреля 2017, 15:17

      Наслушались muse, похоже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 14 апреля 2017, 13:06

      Просто заглушить сигнал и все, никто не долетит

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 апреля 2017, 12:06

      бред конечно. дроны используются уже давно и не было никаких взрывов.
      считаю последние взрывы исключительно политическими ходами этих же государств.
      никаких террористов там и в помине не было

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 14 апреля 2017, 11:48

      Подкидывают идеи терарюгам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 14 апреля 2017, 11:13

      Я наверно повторяю чьи-то комменты, но мне кажется какие-то звёздные войны начались

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 14 апреля 2017, 10:58

      Предупреждён,значит вооружён.Я надеюсь,Уефа примут все меры.

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 14 апреля 2017, 10:30

      Это паника!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 14 апреля 2017, 10:24

      "А это идея!", - подумали террористы

      5
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 апреля 2017, 10:23

      Звездные войны в прямом эфире.

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