В УЕФА ожидают атаку дронов во время финала Лиги чемпионов в Кардиффе

Руководство УЕФА выступило с обращением к властям Уэльса с просьбой на время финала Лиги чемпионов-2016/17 закрыть крышу стадиона в Кардиффе. В организации рассматривают вариант попытки террористической атаки во время матча при помощи беспилотных аппаратов – дронов.

Финальный матч состоится 3 июня. На него уже делегировано 15 тысяч офицеров, в том числе вооруженные полицейские.

Стоит отметить, что в УЕФА идут на такие меры после инцидента, который произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» во вторник, 11 апреля. У автобуса немецкой команды прогремели три взрыва, пострадало несколько человек, в том числе игрок «Боруссии».