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  • В УЕФА ожидают атаку дронов во время финала Лиги чемпионов в Кардиффе

В УЕФА ожидают атаку дронов во время финала Лиги чемпионов в Кардиффе

14 апреля 2017, 10:18
11

Руководство УЕФА выступило с обращением к властям Уэльса с просьбой на время финала Лиги чемпионов-2016/17 закрыть крышу стадиона в Кардиффе. В организации рассматривают вариант попытки террористической атаки во время матча при помощи беспилотных аппаратов – дронов.

Финальный матч состоится 3 июня. На него уже делегировано 15 тысяч офицеров, в том числе вооруженные полицейские.

Стоит отметить, что в УЕФА идут на такие меры после инцидента, который произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» во вторник, 11 апреля. У автобуса немецкой команды прогремели три взрыва, пострадало несколько человек, в том числе игрок «Боруссии».

Источник: The Sun
Лига чемпионов
Комментарии (11)
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КЭТиК
1492154602
Звездные войны в прямом эфире.
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Torvald64
1492154695
"А это идея!", - подумали террористы
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Казак88
1492155019
Это паника!
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Anton-champion
1492156680
Предупреждён,значит вооружён.Я надеюсь,Уефа примут все меры.
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Dimonadze
1492157589
Я наверно повторяю чьи-то комменты, но мне кажется какие-то звёздные войны начались
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Nikiforof
1492159709
Подкидывают идеи терарюгам.
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tilvan
1492160796
бред конечно. дроны используются уже давно и не было никаких взрывов. считаю последние взрывы исключительно политическими ходами этих же государств. никаких террористов там и в помине не было
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juvseriy
1492164377
Просто заглушить сигнал и все, никто не долетит
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wobaekat
1492172235
Наслушались muse, похоже
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Тони Монтана Б
1492176964
Дроны это уже слишком...
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